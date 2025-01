Las tramas irreales de 'Anatomía de Grey' nunca han sido un problema excepto en una ocasión: un estudio concluyó que desalentaba a la donación de órganos

Todos sabemos que en la ficción hay margen para inventar cosas si es algo que beneficia al drama. Los biopics no son recreaciones exactas de la vida de celebridades, las películas históricas están llenas de momentos que no pasaron y la medicina que vemos representada en las series tampoco es del todo real.

El problema es que no todos lo sabemos, y eso puede ser perjudicial. En 2014 la universidad de Illinois llevó a cabo un experimento con el objetivo de averiguar si ver episodios médicos de televisión podía cambiar la percepción de los expectadores con respecto a la donación de órganos. Su tesis era que es un tema representado de forma mayormente negativa en televisión, y puede por tanto llegar a influenciar a futuros pacientes en la decisión de donar o no.

Para ello se usó de conejillo de indias una de las series más populares del momento: 'Anatomía de Grey'. Ciertos episodios serían visionados para una muestra de 600 ciudadanos (200 blancos, 200 negros y 200 latinos), y la idea era debatir luego lo que se habían extraído de ello. Los resultados no sorprendieron demasiado al estudio, con una de las conclusiones principales siendo "Esta serie muestra a los doctores como buitres, deseosos de trasplantar órganos de sus pacientes".

Los indecisos se orientaban al no

La cuestión era si las imágenes mostradas en estos episodios podían desalentar a los ciudadanos de donar órganos en el futuro. En ese sentido descubrieron que los ciudadanos que tenían claro que querían hacerlo no cambiaban de idea. Pero los que estaban más indecisos se orientaban más al no. Aunque no se dan detalles sobre los episodios visionados, si se dice de ellos que muestran a los doctores cruzando líneas éticas, como favorecer el trasplante a familiares o amigos frente a desconocidos.

Otra conclusión que se sacó del estudio es que aquellos que llevaban más tiempo viendo la serie bajaban sus barreras con respecto al realismo, lo que los hacía no solo más vulnerables a creer las inexactitudes científicas con respecto a la donación de órganos sino también con respecto a otros temas. Adicionalmente, los entrevistados blancos tendían a ser más receptivos a lo que se contaba en la serie. "Nuestros hallazgos implican que ‘Anatomía de Grey’ penetra mejor en los sistemas de creencia caucásicos más que en los afroamericanos", afirmaban.

La serie de Shonda Rhimes era un reflejo de preocupaciones del momento. La donación de órganos ha sido históricamente un tema algo controvertido y rodeado de mitos, tanto que incluso webs profesionales de medicina se han visto obligadas a desmentirlas con los años. En esta publicación de Mayo Health Clinics explican por ejemplo que el hecho de decidir donar tus órganos no hace que los doctores luchen menos por salvarte la vida.

La cosa ha cambiado mucho. Apenas una década más tarde de este estudio, 'Anatomía de Grey' volvía a reflejar estas tramas con otra luz. En 2022 anunciaron en redes un emotivo episodio de trasplante con el mensaje "Gracias, donadores de órganos". En los comentarios un usuario decía: "Guau. Un cambio de los otros episodios donde el equipo de trasplantes son necrófagos cazadores de cadáveres."

