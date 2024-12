Camilla Luddington se sintió asustada al entrar en 'Anatomía de Grey' porque "todos estaban traumatizados", pero los nervios le ayudaron para el papel

Aunque Camilla Luddington es ahora es un miembro esencial del elenco de 'Anatomía de Grey', habiendo trabajado en la serie durante 12 años, cuando entró lo hacía en la novena temporada. Es tiempo suficiente para que la audiencia y el reparto se hubiesen encariñado con la serie, y sentir presión era normal.

Claro que en esta temporada en concreto, la presión de estar a la altura era aún mayor. Luddington entraba tras la marcha de personajes muy queridos como eran Mark Sloan y Lexie Grey, tras un trágico episodio de accidente de avión que traumatizó tanto a fans como a miembros del reparto. Lo contó en el podcast Call It What It Is, donde hablando con la actriz de Lexie, Chyler Leigh, le dijo lo difícil que fue seguir sus pasos.

"Cuando entré en la serie, escuché que, porque ya te habías ido, ¿no? No nos gusta hablar del episodio del accidente de avión porque todo el mundo está traumatizado. Pero llegué después y pensé: "Esta es una forma muy loca de entrar porque estamos perdiendo personajes muy icónicos, da un poco de miedo". Y todo el mundo hablaba de lo increíble que eras como miembro del reparto."

El episodio al que se refiere es el 24 de la octava temporada titulado "El vuelo" que, sin grandes preámbulos, abre con la catástrofe en la que se han visto envueltos un pequeño grupo del elenco principal, y quienes ahora tendrán que tirar de sus conocimientos médicos y resiliencia para sobrevivir en el bosque. También para los que sobrevivieron, el suceso les afectaría gravemente y marcaría el tono de sus siguientes episodios.

Si aquel episodio suponía el final trágico de Lexie Grey, el comienzo de la novena temporada sería el fin de Mark Sloan, al no poder sobrevivir a las heridas causadas por el accidente un mes antes. Esta tensa etapa de la serie sirvió como introducción de Luddington, quien pudo integrar también esos nervios en la ficción, ya que llegó como una de las nuevas internas deseosa de causar una buena impresión en el equipo.

