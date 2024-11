Por qué se canceló la serie de bomberos de 'Anatomía de Grey', un spin-off al que ni el drama médico pudo salvar y salió por la puerta pequeña

El gran éxito televisivo que ha supuesto 'Anatomía de Grey' queda también patente en sus ramificaciones televisivas. La serie creada por Shonda Rhymes ha tenido hasta hasta tres spin-offs, y aunque ninguno de ellos ha llegado a superar a la serie madre, hay uno que hizo un buen trabajo en emanciparse. Se trata de 'Estación 19', una serie que se ha despedido este año en su séptima temporada. ¿Por qué?

Al contrario que 'B-Team' y 'Sin cita previa', 'Estación 19' ofrecía una ambientación diferentes que se alejaba del mundo de la medicina para centrarse en una estación de bomberos. Creada por Stacy McKee y con un repato coral encabezado por Jaina Lee Ortiz, Jason George y Barrett Doss, el drama televisivo seguía una fórmula similar a la que ya había funcionado en la serie médica, el día a día profesional de sus bomberos se encontraba a menudo con sus vidas personales y sus romances.

En la despedida oficial había un espíritu optimista e incluso se celebraba que en la última temporada se llegaría al capítulo número 100. Para los fans podrían haber sido muchos más. Con la serie principal superando los 400 episodios y esta teniendo una séptima temporada final recortada de solo diez, la mayoría de las tramas tuvieron que cerrarse de forma prematura.

Su competencia directa estaba ganando terreno

La razón principal que daban en The Hollywood Reporter tenía que ver con la audiencia. Aunque el show no había tenido malos números, cada vez más le estaba costando competir con su competencia directa, que no era 'Anatomía de Grey' sino '911', la serie de emergencias protagonizada por Angela Bassett.

La serie del Shondaverso había acabado la temporada anterior en el puesto número 13 del drama televisivo más visto con 5.2 millones de espectadores, mientras que con 7,1 millones, '911' estaba en el primer puesto empatada con 'Chicago PD' y 'Chicago Fire'. Con la llegada de '911' a la propia ABC, es fácil malpensar que no quisieran que ambas series se canibalizasen entre sí y apostaron por el drama de Bassett.

Pero también se habla de conflictos creativos dentro del equipo. Claramente habría alguien descontento con cómo se estaban haciendo las cosas, porque la serie cambió de equipos hasta dos veces, siendo sustituidos los showrunners originales por Krista Vernoff (quien llegó a llevar esta y 'Anatomía de Grey' a la vez) y luego ella por Peter Paige y Zoanne Clack para la temporada final.

La serie principal hizo todo lo posible por ayudarla, con Vernoff intentando insuflarle el espíritu de la serie madre y un total de 28 episodios crossover entre ambos dramas, pero parece que aun con esas no fue suficiente. Aunque el camino de la serie haya llegado a su fin, en una entrevista Jaina Lee Ortiz se mostró "agradecida" y se mantiene optimista de que haya espacio para que vuelva en algún momento. Por ahora, se trataba del último spin-off de la serie médica en antena, sin otros confirmados en el futuro pese a numerosos rumores.

