Es la inolvidable película que Clint Eastwood hizo con Liam Neeson y Jim Carrey. Hoy en TV, la despedida de uno de los personajes más míticos de la historia

A lo largo de la historia del cine hemos conocido a varios personajes inolvidables por diferentes motivos. Obviamente, cada cual tiene sus favoritos, pero dudo mucho que ningún amante del cine que se precie de serlo no tengo muy claro que Harry el sucio es uno de los más míticos de todos los tiempos. Interpretado por Clint Eastwood en cinco película, la despedida definitiva del personaje llegó en 1988 de la mano de 'La lista negra'.

Harry Callahan vuelve a enfrentarse en 'La lista negra' a un temible asesino en serie que está ejecutando un retorcido juego. Es además la película que marca el regreso del personaje a San Francisco, personaje que había dejado atrás en 'Impacto súbito', la única de la saga dirigida por el propio Eastwood. Aquí prefirió ceder ese puesto a su colaborador habitual Buddy Van Horn, cuyos únicos tres trabajos como realizador tuvieron al mítico actor como protagonista.

Un pasatiempo hijo de su tiempo

'La lista negra' no es una película especialmente bien considerada, teniendo un escaso 53% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes y lo único que realmente ha llegado al imaginario popular de la misma es la mítica frase "las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno". Ella se la debemos a una variopinta selección de guionistas, hasta el punto de que ninguno de ellos ha vuelto a escribir película alguna desde entonces.

La clave está en que 'La lista negra' es probablemente la película más hija de su época de la saga, pues es cierto que en el resto es fácil percibir cuándo se hicieron, pero también que tienen un aura algo más atemporal, sobre todo la excepcional primera entrega. Aquí todo lleva a finales de los 80, incluyendo el uso de la famosa canción 'Welcome to the jungle'. ¿Es algo malo? No necesariamente, pero sí que empieza limitando su alcance.

Tampoco ayuda que Van Horn no sea un director especialmente talentoso, pero al menos sí que nos ofrece una escena inolvidable que podría haber sido totalmente ridícula, pero acaba brillando con fuerza. El resto es un pasatiempo funcional elevado por la siempre carismática presencia de Eastwood y que cuenta con un reparto muy llamativo visto desde una perspectiva actual, ya que por ahí tenemos también a Liam Neeson o Jim Carrey, sin olvidarnos de una muy joven Patricia Clarkson.

Sí es verdad que un personaje tan emblemático como Harry Callahan se merecía una despedida mejor, pero personalmente creo que 'La lista negra' tiene una mala fama excesiva. En ningún caso puedo decir que esté tan siquiera cerca de la primera entrega, pero también tengo claro que no es la peor de las secuelas y que como pasatiempo de acción funciona con solvencia.

Eso sí, el interés del público hacia la saga ya estaba en decadencia, pues 'La lista negra' fue la película menos rentable de la misma, ya que costó 30 millones de dólares -la más cara de la franquicia- y en los cines de Estados Unidos recaudó 37,9 millones. Por desgracia, no tenemos datos de su recaudación global, aunque sí sabemos gracias al Ministerio de Cultura que en España sumó el equivalente a 1,26 millones de euros, dándose la curiosidad de que en nuestro país fue la más taquillera de todas.

Si os habéis quedado con ganas de recuperar la última película de Harry Callahan, 'La lista negra' se emite esta noche en Trece a partir de las 22:00. Y si tenéis alergia a ver cine en televisión, la tenéis disponible en streaming tanto en Max como en Tivify.

