Acaba de llegar a Netflix la mejor película de ciencia ficción espacial del siglo XXI. Sólo dura 90 minutos y es una aventura impresionante

Una cosa a la que suelo estar bastante atento es a ver qué títulos de catálogo van llegando a las diferentes plataformas, ya que a veces hay ahí novedades mucho más interesantes que la mayoría de sus producciones originales. Eso sí, la pega está en que la gran mayoría de las veces ya las he visto, pero tampoco está de más tener la opción de recuperarlas en streaming. Ahora podéis hacerlo en el caso de 'Gravity' gracias a Netflix.

La llegada de esta extraordinaria película de Alfonso Cuarón a Netflix es una nueva demostración de que Warner está abierta a licenciar prácticamente cualquier película suya a otras plataformas. No va a suceder cuando son una novedad y su destino es Max, pero luego no tarda en llegar el momento en el que podamos verlas en otro sitio. Ni siquiera una prestigiosa ganadora de 7 Óscar -aunque el premio gordo de la noche de lo quedó injustamente '12 años de esclavitud'- se libra.

Extraordinaria

'Gravity' es una aventura que logra conjugar un impresionante e inmersivo acabado visual con una historia que con un fuerte componente emocional en el que Sandra Bullock ofrece una de las mejores interpretaciones de su carrera. No cuesta entender por qué Scarlett Johansson se sintió tan frustrada por no conseguir el papel de Ryan Stone, ya que ofrece una gran oportunidad para lucirse, pero al mismo tiempo no es uno de esos personajes que canibalizan todo y obligan a relegarlo todo a un segundo plano.

Con una factura técnica impecable por parte de Cuarón, aunque justo es destacar que el director mexicano quizá se lució aún más años antes en la también magnífica 'Hijos de los hombres', y un guion muy sólido, 'Gravity' tiene también un ritmo vertiginoso que lleva a que su duración a duras penas llegue hasta los 90 minutos. Aquí es todo solomillo sin ningún añadido innecesario.

Por cierto, si queréis profundizar más en este universo, también podéis echar un ojo a 'Aningaap', el cortometraje que Jonás Cuarón realizó a modo de spin-off en 2013. No es ninguna maravilla, pero sí un curioso complemento para una película tan maravillosa como 'Gravity', la cual podéis ver en Netflix pinchando aquí.

