'Cómo entrenar a tu dragón'. Una brillante réplica que captura todo el alma y la emoción que suelen perderse en la traducción de animación a imagen real

Junto a las inagotables adaptaciones de cómics y libros, las secuelas tardías conocidas como "legacy sequels" y los largometrajes transformados en sagas interminables, no cabe duda de que uno de los negocios más redondos nacido del Hollywood franquiciado del siglo XXI son los remakes en acción real de clásicos —y no tan clásicos— animados. En caso de duda, no tenemos más que posar nuestras miradas sobre casos como 'El rey león' o 'La bella y la bestia', que superaron con creces la barrera de los 1.000 millones de dólares de recaudación.

Estos dos ejemplos no hacen más que ilustrar la hegemonía de Disney sobre un tipo de producciones que, por norma general, han resultado mucho más exitosas en términos comerciales que a nivel creativo. Pero 30 años después de la seminal 'El libro de la selva: La aventura continúa' de Stephen Sommers, ha aparecido una competencia inesperada que ha barrido a La casa del ratón con su "reinvención" —nótense las comillas— de una de las mejores películas de animación de la década pasada.

Cómo clavar un remake

Esta no es otra que una 'Cómo entrenar a tu dragón' que se eleva sin ningún esfuerzo como el mejor remake de este corte estrenado hasta la fecha; un logro que no sorprende en absoluto cuando uno se percata de que, simple y llanamente, es un calco prácticamente integral de la brillante cinta original. No obstante, esta obviedad no debe restar ni un ápice de mérito al logro alcanzado por su equipo técnico y artístico.

Si subrayo esto es porque el hecho de contar con una buena base no es sinónimo de éxito asegurado. Por muy sólidos que sean sus cimientos, esta clase de experimentos suelen traducirse en productos carentes de alma, pero si algo hace destacar a la nueva aventura de Hipo es el modo en que atesora toda la magia de su referente prácticamente intacta; algo que, en última instancia, se consigue gracias a un factor determinante.

Susodicho elemento tiene nombre y apellido: Dean DeBlois. El máximo responsable del título de 2010 vuelve a ocupar el asiento del director, haciendo gala de un conocimiento y un respeto por el material que le permiten trasladar a la perfección el lenguaje visual animado a la acción real para, de paso, dotar de la misma alma a sus personajes de carne y hueso, interpretados por un reparto entregadísimo y muy, pero que muy bien escogido por el departamento de casting.

A todo esto habría que sumar el regreso de John Powell a la banda sonora, cuya mezcla de épica y emoción es un atajo perfecto hacia el corazón del público y carga el peso de medio largo sobre sus partituras y, por encima de todo, un apartado visual un apartado visual magnífico. Bill Pope, director de fotografía de joyas rompedoras de la talla de ‘Matrix’ o ‘Scott Pilgrim contra el mundo’, vuelve a reivindicarse como un visionario integrando CGI y lo tangible con un tino envidiable, deslumbrando especialmente en unas escenas de vuelo espectaculares.

Si redondeamos todo esto con un Desdentao que sigue siendo entrañable —y que ha vuelto a hacerme llorar por cuarta vez— y con una narrativa precisa, emocionante y ágil, tenemos un bombazo en potencia que puede ser más de lo mismo, pero en absoluto innecesario; primero porque hará que muchos descubran la franquicia, segundo porque logrará que otros la revivan a flor de piel y tercero porque Universal acaba de marcarse un tanto nada fácil de digerir por parte de su competencia directa.

