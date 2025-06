"Existía el peligro de decepcionar con otro remake sin alma": el director de 'Cómo entrenar a tu dragón' explica por qué decidió adaptar su propia película

No cabe ninguna duda de que, en pleno 2025, los remakes en acción real de películas de animación son uno de los grandes pilares de una industria dominada por las propiedades intelectuales. No obstante, por norma general, esta trascendencia se limita a lo estrictamente económico —ahí están bombazos como ‘El rey león’ o ‘La bella y la bestia’, ambas por encima de los 1.000 millones de dólares de recaudación para demostrarlo— y no a unos aspectos creativos y artísticos que, salvo contadas excepciones, suelen dejar bastante que desear.

Sentido y responsabilidad

Repasar los estrenos de este tipo de productos, dominados hasta la fecha por la todopoderosa Disney, tiende a llevarnos a una ristra de obras con gran potencial comercial, pero carentes del alma que caracterizó a las originales y, precisamente, esta sensación es la que condujo a Dean DeBlois a tomar las riendas de la versión en acción real de ‘Cómo entrenar a tu dragón’ y que, inesperadamente —de verdad que no tenía ninguna esperanza puesta en ella—, se ha convertido en la mejor cinta de su categoría por méritos propios.

Durante una entrevista con ScreenRant, el cineasta, que dirigió la ‘Cómo entrenar a tu dragón’ de 2010, ha explicado los motivos que le llevaron a embarcarse en la peliaguda aventura de fotocopiar trasladar la aventura de Hipo y compañía a un mundo —más o menos— tangible mientras, a su vez, ha declarado no ser fan de los remakes en acción real.

“[Poder dirigirla fue] un alivio, sin duda, porque sabía que la gente iba a ser muy protectora con las películas que amaban y no querían verlas estropeadas, así que existía el peligro de decepcionarles con otro remake sin alma. Y desde el principio dije: si de verdad estáis pensando en hacer esto, por favor dejadme hacerlo a mí, porque comparto ese sentimiento. No soy fan de los remakes en imagen real de películas de animación en general, porque siento que suelen ser versiones decepcionantes de esas películas que adoro, así que esto me permitió poner a prueba mis convicciones. ¿Podemos conservar todo lo que la gente ha llegado a amar de la historia y aportar añadidos en términos de mitología más profunda, interacciones de personajes más ricas y una acción más inmersiva?”.

Las palabras de DeBlois dejan claros dos de los pilares que han hecho de ‘Cómo entrenar a tu dragón’, pese a la sensación de repetición, un deleite: el amor por el largometraje animado y un sentido de la responsabilidad ya no sólo hacia ell fandom sino también frente a su obra. Elementos que han terminado trascendiendo a la pantalla para moldear uno de los potenciales bombazos del verano que, por primera vez en mucho tiempo, puede equilibrar la balanza entre box office y creatividad.

