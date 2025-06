No entiendo la razón de ser de 'Spaceballs 2', pero su anuncio es la confirmación de que las parodias han resucitado tras su muerte a principios de siglo

Ya ha pasado casi medio siglo desde que el infalible trío compuesto por el tristemente desaparecido Jim Abrahams y los hermanos David y Jerry Zucker firmaron el guión de la delirante 'The Kentucky Fried Movie', que se estrenó en 1977 bajo la dirección de John Landis; una cinta concebida como una sátira de la cultura estadounidense que terminó trascendiendo a su naturaleza para revelarse como la primera piedra de un subgénero que aguantaría el tipo durante décadas.

A pesar de su notable recepción por parte de público y critica, no fue hasta tres años más tarde, cuando la extraordinaria 'Aterriza como puedas', esta vez escrita y dirigida por el colectivo Zucker Abrahams Zucker, popularizó unas comedias paródicas que alcanzaron el cielo de la mano del equipo en hitos como la saga 'Agárralo como puedas', 'Top Secret' o, ya a principios de la década de los 90, 'Hot Shots'.

Vida, muerte y resurrección

Con la transición al nuevo milenio, este tipo de producciones cerraron su ciclo de ascenso y caída, marcando el inicio de su declive una 'Scary Movie' que tras alzarse como la última muestra más que decente de su especie abrió la veda en el año 2000 a una suerte de "chabacanización" de las spoof movies. A partir de entonces, el sentido del humor perdió su lado más afilado, ácido e irónico —y esos magníficos juegos con los términos— para caer en la obviedad y, prácticamente, convertir estas películas en parodias de sí mismas.

La llegada de las "Movie Movies", con sus memos choteos al cine de catástrofes o de superhéroes en 'Disaster Movie' y 'Superhero Movie' respectivamente —esta última capitaneada por el mismísimo Craig Mazin— e, incluso, de parodias directas de largometrajes como la abominable 'Casi 300' marcó la sentencia de muerte para una de las firmes apuestas de la maquinaria hollywoodiense, que comenzaba a entrar en su era de franquicias por doquier.

Ahora, 48 años después del inicio del reinado de los ZAZ, la Meca del cine nos ha vuelto a sorprender con una maniobra inesperada que sugiere a la resurrección de las parodias con un trío de anuncios que alcanzan el máximo nivel de impredictibilidad con el último de ellos: el regreso de 'Spaceballs' —'La loca historia de las galaxias' en nuestras tierras— en una secuela tardía cuya razón de ser continúo sin comprender varios días después del lanzamiento de su, por otro lado, lúcido teaser.

La rajada sobre el estado de una industria apuntalada y, al mismo tiempo, devorada por las IPs que Mel Brooks condensada en el escaso minuto que dura el avance no podría tener más tino, pero no acalla las dudas sobre el target potencial de una continuación que acaba de cumplir 38 primaveras, por mucho que tenga como objeto de mofa una saga del calado de 'Star Wars' y que apele a una generación de espectadores que encuentran en la nostalgia uno de los principales motores para levantarles del sofá y llevarles a una sala de cine.

No obstante, más allá del proyecto en sí y de la vuelta de Rick Moranis como Casco Oscuro, que no podría despertarme menos interés, si hay algo que me invita a seguir de cerca el desarrollo y estreno de 'Spaceballs 2' es su potencial de confirmación del nuevo impulso a las spoof movies por parte de un Hollywood que ya ha dado luz verde a las nuevas 'Agárralo como puedas' —esta última a medio camino entre la secuela y el reinicio encubierto— y 'Scary Movie'.

Ya sabemos cómo funciona esto. Como una de las tres cintas en cuestión se las apañe para rascar una buena suma de dinero en taquilla, las parodias volverán a estar a la orden del día en las parrillas de los grandes estudios para los próximos cursos cinematográficos. Que tengan o no razón de ser, ya es otro tema que habrá que discutir más adelante.

