No solo es una de sus obras maestras, 'Toro Salvaje' también salvó literalmente la vida de Martin Scorsese

Hay pocos directores que se hayan ganado la atención de Martin Scorsese. Sus más de 60 años de carrera han tenido subidas y bajadas, obras maestras y trabajos cuestionables, pero no se puede negar su ojo para rodearse de grandes talentos y buscar historias fascinantes,

A pesar de trabajar con los guiones de otros, la filmografía de Scorsese también tiene sorprendentes matices autobiográficos, pero quizás ninguno haya sido tan claro como 'Toro Salvaje'. La película cuenta la historia real de Jake LaMotta, un boxeador que combina su espíritu de competición con un carácter impredecible y temperamental que está arruinando su vida personal, y que se convertiría en una de las grandes obras maestras del cineasta.

En la vida real, Scorsese estaba viviendo su propio calvario. Según revelaba el autor Jay Glennie en su libro sobre el making of de la película, el director venía de fracasar estrepitosamente con el musical 'New York, New York'. A nivel personal estaba peor, lidiando con serios problemas de adicción. Cuando una sobredosis le dejó en el hospital, con la vida pendiendo de un hilo y con un ultimatum del doctor, parecía por momentos que estaba listo para rendirse en todos los sentidos.

Fue entonces cuando Robert De Niro, amigo y colaborador, se plantó en el hospital con su propio ultimatum, dejándole muy claro que su situación no mejoraría si seguía igual. "¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres morir? ¿Es eso? ¿No quieres vivir para ver a tu hija crecer y casarte?". Por si sugerirle su fallecimiento no funcionaba, De Niro remató con algo que quizás le importaba incluso más, el aviso de que se quedaría como uno de esos directores que solo hacen un par de películas buenas y luego desaparecen.

La decisión acabó siendo sencilla para Scorsese, quien afirmó que se sintió agradecido de que hubiera un proyecto listo con el que simplemente podía subirse al carro. De Niro llevaba ya un tiempo trabajando por levantarlo, habiéndose leído el libro y contactado con los productores Robert Chartoff y Irwin Winkler, pero tenía muy claro que no veía a nadie más en la dirección que a su colaborador habitual.

Según Winkler, quien continuaría como productor a lo largo de toda la filmografía de Scorsese, sin estas palabras de De Niro el director probablemente no hubiera levantado cabeza. El proyecto supuso una suerte de terapia, manteniéndolo ocupado, saludable, y rodeado de un equipo que tenía fe total en él. Una vez terminado, fue exactamente el éxito que necesitaba para levantar su carrera, y sin el que no tendríamos otras películas como 'Uno de los nuestros' o 'El irlandés'.

