Las 17 mejores películas de Martin Scorsese

Es el hombre del año. Martin Scorsese ha estado en boca de todos durante este 2019 que llega a su crepúsculo. Marvel, DC, las películas de superhéroes, las de villanos, los estrenos limitados o la manipulación digital para rejuvenecer a sus también crepusculares personajes han llenado los tabloides durante las últimas semanas. Pero no todo han sido polémicas, claro. Scorsese ha presentado una de las mejores películas del año. 'El irlandés' ha sido un acontecimiento histórico que nos hace volver a nuestros trabajos favoritos del cineasta.

El mundo de Marty

Perteneciente a una generación de cineastas irrepetible y que cambiaría la historia del cine para siempre, Martin Scorsese arrancó a finales de los cincuenta, pero no sería hasta finales de la siguiente década cuando empezaría a estar en boica de todos. Con '¿Quién llama a mi puerta?' y 'El tren de Bertha' ya empezó a estar en boca de todos, listo para empezar a dominar las 'Malas calles' y comenzar a ser un referente mundial. Vamos a destacar algunos de sus trabajos más recordados aprovechando que, tal vez, haya toda una generación descubriendo al cineasta con su último trabajo, El irlandés'.

Uno de los nuestros (Goodfellas, 1990)

Lo de 'Uno de los nuestros' no es normal. Es un organismo que nace, crece, se reproduce, se vuelve paranóico y no muere nunca. Es eterno. Lo más sorprendente de todo es la forma en la que su director administra toda la energía frenética que supura. Qué diablos, ésa ha sido siempre la especialidad de la casa.

A partir de los años 80, el personaje principal ha arrastrado a la cocaína al director y, por tanto, también a la narración, dejando atrás "la etapa Disney motivadora" del primer acto, la ruda película gangsteril hiperviolenta central, y la historia de gran familia que une el relato. Puede que contenga más hallazgos visuales que la mayoría del cine rodado hasta el día de hoy.

Crítica en Espinof: 'Uno de los nuestros'.

El lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street, 2013)

Un palé de bebidas energéticas a través de un embudo directo al estómago seguido de un puntapié que te lanza escaleras abajo. Más o menos, eso es 'El lobo de Wall Street'. Eso y un Leonardo DiCaprio que ya había vendido su alma al diablo para viajar en el tiempo y esnifar las cenizas de los más grandes del cine y ser poseído por su espíritu.

El director de 'Toro Salvaje' veía el órdago de Michael Bay con 'Dolor y dinero' y no se quedó atrás. Estos excesos casi los ha inventado él y no iba a dejar que un amante del Miami más fluorescente revisitase su 'Uno de los nuestros' sin pedir permiso.

Crítica en Espinof: 'El lobo de Wall Street'.

¡Jo, qué noche! (After Hours, 1985)

¿Sabéis esas pesadillas en las que no puedes moverte por mucho que lo intentes? Creo que ese tipo de pesadilla es exactamente la que ofrece aquí Scorsese, disfrazado de comedia arty desarrollada entre amenazadoras calles vacías que parecen salidas de un post-apocalípsis. Su galería de personajes también no suena de otros malos sueños. 'After Hours' es una muestra perfecta de lo bien que le sienta a la comedia el nervio de Scorsese. Una esquizofrénica odisea donde uno no sabe nunca si debe reír o llorar. Una tragedia mitológica de esas que los Coen irán depurando unos años más tardes. Una huída a ninguna parte inolvidable.

Crítica en Espinof: 'Jo, qué noche'.

El cabo del miedo (Cape Fear, 1991)

Cuando Martin Scorsese busca diversión, el espectador está de suerte. Aquí se pone el traje de su compañero de generación De Palma y remakea un clásico de J. Lee Thompson al que hiperboliza con todas sus consecuencias. Que la historia gira en torno a la destrucción de la felicidad a través de un ente puramente malévolo? Pues vamos a jugar. Increíble transformación física (como siempre) de Robert De Niro y un clímax que la acercaba más al terror actual que al noir en que se basaba.

Crítica en Espinof: 'El cabo del miedo'.

Infiltrados (The Departed, 2006)

Otro remake, en este caso de una trilogía china de la que Scorsese pilla la esencia y la lleva a su terreno. A sus colegas y a sus malas calles. Un montaje vertiginoso y unas interpretaciones en su punto de histeria hacen que la función fluya como pocas veces habíamos visto. Cuando pensábamos que Martin podría empezar a estancarse tras un par de cosas más o menos aburridas, resucitó.

Crítica en Espinof: 'Infiltrados'.

Alicia ya no vive aquí (1974)

Entre dos de sus películas definitorias, Scorsese también dejó claro que podía contar otro tipo de historia. Este drama romántico sobre segundas oportunidades. El Oscar a Ellen Burstyn seguramente haría reflexionar a muchos de estos nuevos linces empeñados en comentar la masculinidad de las historias del cineasta. Qué cosas, verdad.

Crítica en Espinof: 'Alicia ya no vive aquí'.

Malas calles (1973)

Scorsese se basó en sus historietas personales para su primera colaboración con Robert De Niro, acompañado por Keitel como dos ladrones italoamericanos de poca monta en las calles de la mafia de Nueva York. 'Malas calles' es una película llena de urgencia y energía, que la mantiene fresca. La química de sus protagonistas sigue tan brillante como la primera vez.

Crítica en Espinof: 'Mala calles'.

Taxi Driver (1976)

Scorsese cambió las reglas del juego con este thriller ganador de la Palma de Oro, un descenso psicológico al infierno y la mugre de la ciudad de Nueva York de los años setenta. Tal vez el papel más icónico de su protagonista y una alucinógena narración que nos hace dudar sobre qué es real y qué no. Una de las películas más importantes de la historia del cine.

Crítica en Espinof: 'Taxi Driver'.

Toro salvaje (1980)

Y de clásico a clásico. Si hay algo más espectacular que las secuencias de de boxeo de la película es el retrato de los personajes que Paul Schrader ayuda a crear junto al cineasta. 'Toro salvaje' es una película que tiene a un grandioso cineasta en el mejor momento de su carrera, rodando una tragedia a velocidad de crucero que emociona y duele. Una película perfecta a todos los niveles.

Crítica en Espinof: 'Toro salvaje'.

El rey de la comedia

Uno de esos fracasos de taquilla condenados desde el primer día a ser obra de culto. El padre putativo de la reciente 'Joker' muestra una versión realmante sombría de la sociedad estadounidense, de las mentalidades rotas y de los precios que estamos dispuestos a pagar por la fama. Divertida y aterradora, 'El rey de la comedia' es una obra ingeniosa y profética. También dolorosa. Otro clásico de Scorsese.

Crítica en Espinof: 'El rey de la comedia'.

La última tentación de Cristo (1988)

Una de las películas más polémicas de su director. El retrato de Dafoe es el de una especie de maníaco-depresivo perdido entre la pasión sagrada y el horror. Scorsese dispara un guión de Paul Schrader, que adapta la novela de Nikos Kazantzakis y que puso patas arriba a la sociedad de finales de los ochenta, lejos de estar preparada para estas tres horas de blasfemia. Eso decían.

Crítica en Espinof: 'La última tentación de Cristo'.

La edad de la inocencia (1993)

Tras su remake de terror, Scorsese realizó otro de esos giros de 180 grados y decidió adaptar la novela de Edith Wharton. Sería la cuarta versión de la misma obra. El público no pareció interesarse en su nuevo rumbo, y la película no llegó a cubrir gastos en Estados Unidos. 'La edad de la inocencia' es una película realmente elegante donde Daniel Day-Lewis ofrece una de las interpretaciones menos valoradas de su carrera. Michelle Pfeiffer y Winona Ryder deslumbran, y la riqueza de la puesta en escena resulta abrumadora. Habrá quien mantenga que estamos ante la mejor película de su director. Podría no estar muy equivocado.

Crítica en Espinof: 'La edad de la inocencia'.

Casino (1995)

Una ópera gangsteril que llegaba cinco años después de 'Uno de los nuestros' y un par después de su drama de época, con el que Scorsese volvía a hacer lo que mejor sabe (o lo que más le gusta a su público), y parecía cerrar la edad de oro de los mafiosos. Otras tres horas de ascensos, caídas, violencia y la más despampanante belleza jamás vista. Un clásico que necesitó su tiempo para asentarse como tal.

Crítica en Espinof: 'Casino'.

Al límite (1999)

Otra novela. Otro guión de Paul Schrader. Nicolas Cage. Sí, 'Al límite' hace honor a su título. Nicolas Cage en modo Nic Cage como paramédico reventado haciendo el turno de noche en una especialmente complicada. Un viaje febril al infierno con algo de humor negro y dos autores desafiándose entre sí más que nunca. Jo, qué noche.

Shutter Island (2010)

Después de 'Infiltrados', un documental de los Rolling Stones y un spot de FREIXENET, Marty volvió a llamar a Leo para adaptar una novela del siempre efectivo Dennis Lehane escrita por Laeta Kalogridis, una guionista a la que podríamos prestar más atención. Este espectacular relato oscuro y detectivesco tontea con el puro horror sin miedo, y deja alguna que otra escena memorable. Aún parece sufrir por el desencanto de parte de su público, pero tal vez sea considerada como merece en otros diez años.

Crítica en Espinof: 'Shutter Island'.

Silencio (2016)

En el alambre entre la reflexión y la emoción, Scorsese se aventuró con la obra de Shūsaku Endō tras veinte años con la idea en la cabeza. Los últimos trabajos del cineasta están llevando a buen puerto viejos deseos imposibles.Un reparto increíble para un Scorsese aparentemente más distante, pero que en realidad nunca deja de ser él mismo. Y de recordárnoslo.

Crítica en Espinof: 'Silencio'.

El irlandés (2019)

Una película que se sostiene sobre una de las mejores canciones de todos los tiempos siempre es bienvenida. Una historia sobre la amistad en la tercera edad que no da pena porque todos los ancianos son unos verdaderos bastardos, también. Martin Scorsese cierra una etapa cinematográfica volviendo a poner las cosas en su sitio. Empezando por el ADN de la gran historia de una nación y acabando en un trío de astros que estaban casi en paradero desconocido.

Crítica en Espinof: 'El irlandés'.

