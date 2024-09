Martin Scorsese sufre un varapalo y cancela sus dos próximos rodajes por sorpresa

Hay noticias que uno no querría tener que escribir. Por ejemplo, que los próximos dos proyectos que Martin Scorsese iba a rodar este año se han caído (o, según dice Variety, al menos pospuesto). Ni Jesús, ni Frank Sinatra: aunque ambos proyectos parecen seguir en pie, de alguna manera, han sufrido un traspiés del que es imposible saber si podrán levantarse. ¡Ojalá!

A Marty en tiempos revueltos

El primero de estos rodajes era 'The life of Jesus', basado en el libro de Shusaku Endo, que supuestamente iba a financiar de manera independiente, al igual que en su día hizo con 'Silencio'. La película trataría sobre la complejidad de la dualidad divina y humana de Jesucristo, aunque antes de este parón no había ni siquiera actores confirmados (por mucho que se rumoreara a Andrew Garfield).

El segundo proyecto era un biopic de Frank Sinatra, que originalmente iba a empezar a rodar en noviembre, pero cuyo punto de inicio se canceló a mediados de agosto, sin una fecha clara de reinicio. Scorsese lleva quince años detrás de esta película, pero parece que tendrá que esperar un poco más si es que después de todo termina haciéndola.

Se rumorea que en este caso el parón ha venido dado porque Tina Sinatra, la hija del cantante, no ha aprobado aún el guion, y sin su pulgar hacia arriba es imposible que llegue a buen puerto. Y eso que, según se dice, estaría protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Eso sí, Scorsese no va a estar aburrido, porque tiene mucho que hacer, al menos como productor ejecutivo de varias películas de autor o de la serie basada en 'El cabo del miedo', en la que compartirá honores con el mismísimo Steven Spielberg. ¡Ojalá el año que viene podamos dar mejores noticias!

