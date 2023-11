Steven Spielberg y Martin Scorsese se unen para hacer un remake en forma de serie del clásico más perturbador del director de 'Los asesinos de la luna'

Martin Scorsese, Steven Spielberg y Nick Antosca. están preparando una serie de televisión basada en 'El cabo del miedo', que ya está siendo desarrollada por UCP, una división de Universal Studio Group, y Amblin, lo que será el primer proyecto televisivo de Scorsese y Spielberg juntos. Ambos son productores ejecutivos junto con Antosca, quien también es el showrunner tras especializarse en diversos proyectos de horror y true crime.

No te librarás de mi, abogaaadoooo

Antosca, que ha alcanzado el prestigio gracias a series de terror como 'Channel Zero' y 'Brand New Cherry Flavor', ha tenido una amplia experiencia en true crime en las estupendas 'The Act', 'Candy' y 'A Friend of the Family', ahora trabajará junto a otros productores ejecutivos que incluyen a Darryl Frank y Justin Falvey de Amblin Television y Alex Hedlund de Eat the Cat.

No es ninguna casualidad la aparición de Antosca en escena, ya que según su sinopsis oficial, esta nueva reimaginación tendrá en cuanta la actual afición por el true crime de la sociedad Americana:

“Se avecina una tormenta para un matrimonio de dos abogados cuando un infame asesino de su pasado es liberado después de pasar años en prisión. Un thriller tenso y contemporáneo que examina la obsesión de Estados Unidos por el crimen real en el siglo XXI”.

La película original se estrenó en 1962, se basó en la novela de 1957 “The Executioners” y fue protagonizada por Gregory Peck y Robert Mitchum. En 1991, Scorsese rodó la misma historia bajo el título 'El cabo del miedo' con Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Joe Don Baker y Juliette Lewis. Mitchum y Peck, en su último papel cinematográfico antes de su muerte, aparecieron en la película. De Niro interpretó a Cady y Nolte fue Sam Bowden. La película obtuvo nominaciones al Oscar para De Niro y Lewis y se ha convertido en un clásico.