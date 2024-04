Tras Jesucristo, Frank Sinatra. Martin Scorsese ya prepara su próximo biopic, pero puede que no lo lleguemos a ver nunca

Aún no ha rodado su prometida película sobre Jesucristo, pero Martin Scorsese está en racha después de 'Los asesinos de la luna' y ya prepara su siguiente película, el biopic de uno de los artistas más importantes del siglo XX que rodará, de manera absolutamente predecible, con su nuevo actor fetiche, Leonardo DiCaprio. Eso sí, sentaos, porque esto va para largo... Si es que llegamos a verlo

Sin atra cosa que hacer

Scorsese tiene 81 años pero la energía de un chaval, y ya ha planeado que después de hablar de Jesucristo lo hará sobre otra figura casi divinizada en Estados Unidos: la de Frank Sinatra. Por muy cansados que estemos de biopics, uno con la firma del director siempre va a tener interés, vaya. Su lista de la compra tendría interés. En el reparto, además de DiCaprio, tendremos a Jennifer Lawrence como Ava Gardner, según Variety.

Eso sí, puede que jamás veamos el biopic en cuestión, porque Tina Sinatra, su hija, no ha dado aún el visto bueno. Eso no ha impedido que las productoras se estén pegando por financiarlo, con Sony tomando la delantera y, aparentemente, sobrepasando a Apple. Pero no sufráis por el gigante tecnológico, porque tendrá su buena base de Scorsese en una colaboración que hará con Steven Spielberg para adaptar a formato serie 'El cabo del miedo'. Sí, tres proyectos en muy poco tiempo, y todos con la duda (lógica) de si podrá terminarlos.

En Hollywood parece que ya no hay problemas con la edad como hubo en la época de madurez de Billy Wilder, y directores por encima de los 75 años como como Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Clint Eastwood, Ridley Scott, Paul Schrader y John Waters se encuentran ahora mismo enfrascados en sus nuevas películas. Es más: el propio Spielberg parece que ha puesto sus ojos ya en su siguiente proyecto, una película sobre OVNIs que es una idea propia con guion de David Koepp. Y que dure muchos años más.

