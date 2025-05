"No pillaron la idea". Matthew Fox resucita el debate del final de 'Perdidos' y carga contra sus detractores

Para toda una generación (o varias), hablar de Matthew Fox es hablar de Jack. No en vano, el actor formó parte durante toda su andadura de una de las series más populares del siglo XXI (y de la historia): 'Perdidos'. Si bien se ha separado algo de las cámaras desde entonces (y de hecho sus entrevistas son muy escasas)este es el papel que le ha granjeado fama mundial.

«La verdad es que nunca la he visto entera», confiesa Fox en una entrevista a The Independent. El actor, que está promocionando la serie australiana 'Caught', ha reflexionado sobre su relación con la caja de misterio de Damon Lindelof asegurando que, si bien ha visto episodios, en esa época no le gustaba verse a sí mismo en pantalla: «Sentía que eso corrompía mi trabajo.»

Jack sin Daniels

Por otro lado, el actor reconoce que cuando hablaba con Damon Lindelof sobre el arco de su personaje al principio de cada temporada, más de una vez se veía fuera de juego en lo que se enteraba de los distintos giros tanto de la serie como de su personaje:

«No me mostraba eso para que le diera notas, simplemente lo esbozaba en plan "Este va a ser tu recorrido". E, inevitablemente, iban apareciendo cosas en el guion —ya que no me habían dado desglose paso a paso de la temporada— que me hacían decir "Guau, hostia puta... esto no lo vi venir". Y aparte había todo tipo de tramas en las que no estaba involucrado.»

A pesar de la sucesión de giros que le daban vidilla a 'Perdidos', Fox asegura también que siempre tuvo fe en el plan de Damon Lindelof y, de hecho, cree que los que se quejaron de que al final no se respondía nada no han entendido de qué iba la serie.

«Esa fue claramente la intención de Damon Lindelof. Quería que fuera algo que pudiera ser interpretado por cada relación con la serie de cada persona. La gente frustrada por el hecho de que no le dieran respuesta a por qué había un oso polar en la isla no pillaron la idea. Pero que creyeran que seis años de misterios y haciendo preguntas iban a resolverse en las dos horas finales de la serie o incluso en la última mitad de la última temporada... así no es como lo quería Damon.»

