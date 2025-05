Keanu Reeves se enfrenta a Warner por el guion de 'Constantine 2': el actor se niega a convertir la película en una mezcla entre John Wick y Marvel

Keanu Reeves lleva 20 años deseando hacer 'Constantine 2'. Al principio parecía que era un proyecto que nunca llegaría a hacerse, pero durante los últimos años ha cogido fuerza, hasta el punto de que se está trabajando en el guion desde hace tiempo. El problema ahora está en que el estudio y el actor no logran ponerse de acuerdo en el enfoque de la historia.

Ha sido Peter Stormare, quien dio vida a Satán en 'Constatine', quien ha desvelado en una entrevista concedida a The Direct que los guiones que se han ido haciendo para la secuela no han gustado a Reeves:

Hay muchas idas y venidas, porque... Creo que Keanu [Reeves], al que conozco bastante bien, no está muy contento con los guiones y normalmente con lo que sale de los estudios... Porque la primera no tuvo tanto éxito al principio, se convirtió luego en un éxito sorpresa y en una película de culto, y ahora es una de las mayores películas de culto de la historia. Pero para hacer una secuela, los estudios quieren tener, ya sabes, coches volando en el aire. Quieren que la gente haga piruetas y que haya escenas de acción.

Y creo que Keanu dice, 'He hecho 'John Wick'. Esta película es espiritual. Trata de demonios y gente normal. Y quería que siguiera siendo así'. Y hablamos de eso. Quiero hacer a Dios bajando exactamente igual, pero con un traje negro y pareciéndome más o menos al Lucifer de la primera. Soy mayor, así que va a ser difícil, ya sabes, imitar completamente la primera película. Pero creo que Keanu quiere hacer una secuela muy parecida a la primera.

Ahí entran en choque dos realidades. Por una tenemos al estudio queriendo hacer todo lo posible para conseguir atrapar la atención del público, en especial de los espectadores más jóvenes, y su poca confianza en que algo en la misma línea vaya a funcionar 20 años después. Por otro, Reeves ya tiene 'John Wick 5' en marcha para seguir repartiendo estopa y él simplemente quiere recuperar a un personaje que adora.

Es cierto que Stormare reconoce que él no ha podido ver esos guiones y que toda la información que tiene le llega del propio Reeves, pero él tiene muy claro a quién apoya: "Como decimos, tanto él como yo, basta con hacer la primera película de nuevo y añadir algunos otros elementos, y tienes una secuela. 'El Padrino 2' fue una secuela que se basó en la primera. Son similares. Puedes ver la primera y la segunda juntas, y van de la mano. Por lo tanto, no hagas una película completamente diferente, entonces no se mantendrá unida. Y creo que ahí es donde estamos, sí".

La verdad es que si Warner quiere hacer una película diferente lo tiene muy sencillo: un reboot con otro actor. Pero si quiere mantener a Reeves no le va a quedar otra que ceder, porque es evidente que no tiene el más mínimo interés en hacer lo que Stormare define así:

No tienes que añadir mucha acción y tiroteos. Tienes otras películas. No la conviertas en Marvel... No la conviertas en nosotros volando con arneses todo el tiempo y disparándonos unos a otros.

