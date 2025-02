Keanu Reeves, ahora sí, está más cerca que nunca de hacer su ansiada secuela de 'Constantine'. "Va a ser torturado incluso más"

Hace veinte años desde que Keanu Reeves rodó 'Constantine', y desde entonces no se ha rendido buscando, como sea, una segunda parte. De hecho, si la ves ahora entenderás por qué: es una película con errores (sobre todo de fidelidad con el 'Hellblazer' original), sí, pero entretenidísima. Y se han mezclado el éxito de 'John Wick', la pasión de Hollywood por las secuelas tardías y el renacimiento del Universo DC. Nunca va a haber un mejor momento para volver a ver esta versión de John Constantine.

Constantine Romero

Según le ha contado Reeves a Inverse, el proyecto está mucho más avanzado de lo que cualquiera de nosotros creería: "El director, Francis Lawrence, y yo hemos intentado hacer esta película durante más de una década, y hace poco montamos una historia, se la presentamos a DC Studios y dijeron 'Vale'. Así que vamos a intentar escribir un guion".

Obviamente Reeves no puede contar mucho más, pero sí sabemos que transcurrirá en el mismo mundo, no en un universo alternativo ni nada parecido. "No nos vamos a ir de ahí, John Constantine va a ser torturado incluso más". Teniendo en cuenta que en aquella primera parte acababa suicidándose para ver a Lucifer, vete a saber qué barbaridades más se les han ocurrido esta vez.

La semana pasada, Lawrence ya dijo que estaban más cerca que nunca de hacer una secuela, y que tenían una gran idea: "Hemos leído muchos de los cómics a lo largo de los años y tomado nota de cosas". Supongo que todo depende ahora de James Gunn, y una puesta al día puede ser una de las mayores sorpresas superheroicas de los últimos años y la carta bajo la manga de DC. Crucemos los dedos.

