Crisis, mitos y luchas estelares: cómo el Universo DC de James Gunn puede diferenciarse y vencer al Universo Marvel de Kevin Feige

Probablemente la frase más repetida del público al respecto del Universo DC que Peter Safran y James Gunn han ideado sea "Bueno, ya veremos". Salvo dos extremos muy opuestos (los fans de Zack Snyder y los de James Gunn), la mayor parte de la audiencia está expectante y cautelosa. Al fin y al cabo, lo único que sabemos son los títulos y algunos de los cómics en los que se basarán y es muy pronto para hacer cualquier tipo de conjeturas sobre su calidad (a pesar de que ya haya quien ha decidido que 'Paradise lost' va a ser horrorosa, por motivos que a nadie se le escapan).

Sin embargo, el mayor problema de DC es el que siempre ha sido: su eterna enemiga, Marvel. A pesar de una fase 4 que no ha contentado a todo el mundo, Kevin Feige lleva velocidad de crucero y sus películas han pasado de ser eventos a rutinas que no queremos quitarnos. Ver lo nuevo de Marvel es casi como comprar el pan, algo que damos por hecho que vamos a hacer sin pensar. La labor de Gunn es complicada: entrar en el ideario colectivo como su sustituto y que el público que ha ido al cine casi exclusivamente a ver las películas de Feige y los suyos cambie a Los Vengadores por The Authority. No va a ser un camino fácil, pero tiene varios puntos a favor. Y es que, ¿en qué puede diferenciarse DC de Marvel (y ganarles por el camino)?

Diferenciación de géneros

Por más que nos guste Marvel, y cada película trate de tener un género diferente (cine de atracos, espionaje, space opera) al final prácticamente todas tienen el mismo tono: es fácil saber que una película es suya al ver cómo se desarrollan los eventos, con ese toque entre la comedia, la acción y la épica que tan bien le ha funcionado. Todos sabemos a lo que vamos, con sus pequeñas variaciones, cuando entramos a ver una cinta de Marvel. Sin embargo, Gunn y Safran tienen la oportunidad de cambiarlo todo en su visión de DC.

Hay quien teme que la llegada de James Gunn al puesto de mandamás superheroico significa que todas las películas serán 'Guardianes de la Galaxia', pero el director y creador es más inteligente que todo eso y sabe que su estilo tiene tantos adeptos como detractores. Por eso lo más probable es que haga lo que su competencia no ha podido (ni querido): dejar libertad a los creadores para que hagan su obra dentro de unos términos narrativos y visuales. Prueba de ello es que ya ha comparado alguna de sus series con 'Juego de tronos' y parece que le ha dado a James Mangold el mando de 'La cosa del pantano'. Los que están cansados del "método Feige" pero no quieren unos personajes oscuros y tétricos pueden tener aquí lo que encontraban.

Crisis en tierras infinitas

Si hay una palabra que crea desasosiego y expectación en el mundo DC esa es "Crisis". Y no por la falta de dinero, sino porque son los momentos pivotales de su Universo: 'Crisis en tierras infinitas', 'Crisis final', 'Crisis infinitas'... Es un nombre que los cómics no han usado nunca en balde, y uno de los ases bajo la manga que se guardan tras esta primera fase. La formación de la liga de la justicia solo sería un preámbulo para un lío espacio-temporal para el que Marvel, sin quererlo, está preparando al público.

Actualmente, Marvel está educando a unos espectadores generalistas que no saben de los tópicos de la ciencia-ficción acerca de los viajes interdimensionales y preparándoles para que personajes míticos u olvidados puedan hacer su aparición en cualquier momento. Pero en esto, por mucho que en el cine Feige haya llegado antes, DC es la auténtica maestra: 'Crisis en tierras infinitas' cambió el mundo del cómic para siempre y Gunn es consciente de que la mera mención del nombre puede resucitar el universo en caso de que su propuesta no termine de funcionar. El único contra es que ya se utilizó en el universo CW, pero siempre se puede renovar.

Más crossovers

Uno de los motivos por los que Marvel ha terminado enganchando al público es la creación de un mundo conjunto y la interacción de los diferentes personajes a lo largo y ancho de las películas. Sabiendo lo que ha triunfado en la Casa de las Ideas, Gunn tiene la posibilidad de crear un universo que se sienta más real y vivo, en el que los héroes, como en las viñetas, puedan aparecer sin que eso suponga un evento.

Eso no quiere decir que todas las películas sean 'Civil war': el protagonista sigue siendo el mismo, pero si necesita ayuda pueden aparecer el resto de personajes del universo para echarle una mano. ¿Cómo se va a entender la amistad entre Batman y Superman si no se les ve juntos más que en macro-eventos? Se tiene que perfilar poco a poco, y eso requiere que el crossover se convierta en rutina y no quite interés al resto de la cinta. Veremos si Gunn lo ha comprendido.

Nuevos personajes

Todos conocemos al trío principal de la editorial: Superman, Batman y Wonder Woman. También conocemos a algunos secundarios como sus familias, Aquaman, Flash o Shazam. Pero, a partir de ahí, el público mainstream desconoce la existencia de Green Lantern, Zatanna, Detective Marciano o Booster Gold. DC tiene una oportunidad de oro para crear nuevos mitos igual que Marvel lo consiguió con personajes que entonces no le sonaban de nada a la gente fuera de los cómics, como Iron Man, Guardianes de la Galaxia o Doctor Extraño.

Con los anuncios que Gunn ha hecho ya hay quien anuncia su fracaso seguro con 'The authority' o 'Supergirl: woman of tomorrow', pero siempre es mejor tomar un riesgo a anquilosarse entre películas de Batman y Superman. Al fin y al cabo, también hubo quien creyó que Aquaman nunca podría hacerse como película porque resultaría ridículo y acabó recaudando más de 1100 millones de dólares.

Dioses entre humanos

El nombre de la fase 1 es muy definitorio: Dioses y monstruos. Y es que en el universo DC clásico, muchos de sus superhéroes principales no son simples personas con capa y poderes más o menos especiales. ¿Qué es Superman, sino un dios? ¿Y Wonder Woman? ¿Darkseid? ¿Los Nuevos Dioses? Mientras que Marvel, tradicionalmente, ha bajado a sus superhéroes a asuntos más normales (Thor es literalmente un dios, pero más preocupado por la Tierra que por Asgard), en su competencia suele haber más riesgo para el universo.

Si en Marvel estamos acostumbrados a ver a héroes como Ojo de Halcón, Spider-man o Capitán América, que no dejan de ser personas normales con unas mallas, en DC no hace falta empezar desde la calle e ir subiendo hacia una mega-épica como 'Vengadores: Endgame'. Directamente, en su primera película, el destino del mundo puede estar en peligro. Y de ahí, subir para arriba: solo con los Green Lantern se podía montar un universo propio de batallas espaciales, luchas por el poder y personajes carismáticos. DC puede poner la barra muy alta, y para cuando Marvel quiera estrenar 'Nova', hacer que suene a viejas noticias.

Obviamente, Gunn y Safran tendrán que enfrentarse también a muchísimos problemas, empezando por la cada vez más notoria (esta vez sí) fatiga superheroica y terminando por los propios fans que añorarán los tiempos más serios de Snyder. Aún está todo en el aire, pero personalmente estoy seguro de que DC tiene una oportunidad para resucitar el interés por sus superhéroes. Veremos si no la desaprovecha.