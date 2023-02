De 'Superman Legacy' a 'The brave and the bold': todos los proyectos del Universo DC de James Gunn, explicados uno a uno

Cada uno tendrá sus soluciones, pero lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, el universo DC cinematográfico estaba siendo un desastre, con nadie a los mandos y más improvisado que planificado. Más allá de las películas de fuera de la continuidad ('Joker', 'The Batman'), aquellas que trataban de crearla eran objeto de memes en redes sociales y de poco interés en la taquilla.

James Gunn no cae bien a los fans del Universo DC más serio después de su 'Escuadrón suicida', pero ha convencido lo suficiente a los directivos de Warner como para que le den a él y Peter Safran la posibilidad de ocuparse de su división superheroica tras el aparente reseteo que tendrá lugar en 'The Flash'. Gunn se muestra muy confiado en redes sociales sobre su plan, y si cumple con lo prometido y hace caso a los referentes comiqueros puede que dentro de unos años no estemos hablando del fracaso que muchos anuncian, sino de un camino repleto de éxito. Para saber lo que nos espera, vamos a analizar uno a uno todo lo que pueden dar de sí los proyectos que anunció la pasada semana. Porque dar un voto de confianza no hace daño a nadie.

¡Ojo! En este artículo nos centraremos exclusivamente en los proyectos del Universo DC y no en Elseworlds como 'Joker: Folie à Deux' o 'The Batman: Part 2'. Por si acaso.

'Superman: Legacy'

El propio James Gunn está escribiendo esta película que, para disgusto de muchos, colgará la capa de Henry Cavill durante un tiempo indefinido para centrarse en un hijo de Krypton más joven y con menos experiencia. Eso no significa que 'Superman: Legacy' vaya a contar una vez más los orígenes del superhéroe, sino que le hará lidiar entre su faceta superheroica y la humana. Probablemente, Gunn quiera hacerlo crecer frente a las cámaras al estilo del Spiderman de Tom Holland, lo que ha funcionado a las mil maravillas en la saga de Marvel.

Para dar tranquilidad a todos los que esperan que este nuevo Superman se aleje de la versión oscura y vengativa de Snyder y se centre en ser un pináculo de la esperanza, Gunn ha compartido en Twitter una imagen de 'All-Star Superman', uno de los mejores cómics del personaje y el que mejor le define como una luz brillante que vino del espacio para ser más humano que nadie. Si no te lo has leído, un consejo: es el momento.

'The authority'

Hablando de riesgos, nos vamos hasta 1999, cuando Warren Ellis y Bryan Hitch crearon 'The authority', un cómic de antihéroes que, francamente, para llevarse bien a la pantalla tendría que tener la calificación R (restringida a menores de 18 años en EEUU), algo a lo que Warner tal vez no esté dispuesta a llegar. Poco se sabe de lo que Gunn está maquinando aquí, más allá de que aún está en proceso de modelar la historia.

Está por ver cómo puede funcionar en pantalla una película que parte de dos problemas básicos: el primero es que parte de los personajes son parodia de otros de la misma editorial (Apolo es Superman y Midnighter, sin duda, Batman) y el segundo... su violencia excesiva. 'The authority', en la etapa guionizada por Millar, llegó a sufrir censura por parte de DC porque las burradas iban en aumento, utilizando el 11-S como excusa para quitar las partes más violentas... y los besos LGTB. Eran otros tiempos.

'The brave and the bold'

Cuando en los años 60 la famosa serie de 'Batman' se convirtió en la forma en la que todo el mundo veía al Cruzado Enmascarado, en DC se encontraron con un serio problema: ¿Cómo eliminar su componente camp y transformarle en el Señor de la Noche sin que el público se queje? Frank Miller, Neal Adams y Tim Burton ayudaron a que la audiencia mainstream entendiese que Batman era mucho más que Adam West bailando con onomatopeyas sobreinscritas en la pantalla. Ahora, tenemos el problema contrario.

Es difícil sacar a Batman del rincón de seriedad, tristeza y oscuridad al que las películas parecen haberle condenado mientras, en los cómics, su tono iba por otro lado, abandonando la negrura y dejándose llevar por el amor hacia Catwoman (que podéis leer seleccionado y recopilado en el fabuloso tomo 'Batman: la boda') y su hijo Damian, que Grant Morrison ideó como fantástica vuelta de tuerca al sombrío superhéroe. Gunn ya ha anunciado que esta película se basará mucho en la más divertida y colorista versión de Morrison, así que ahora solo queda ver si el público será capaz de comprender que Batman no siempre está circunspecto sin necesidad de convertirse en un payaso.

'Supergirl: woman of tomorrow'

Para mí, el mejor guionista de cómic superheroico actual es Tom King. Es un absoluto maestro de la narrativa capaz de insuflar vida en personajes de los que parece que ya se ha contado todo y dar una nueva perspectiva sobre los mismos. Lo hizo con Batman, La Visión o Mr. Milagro, y, por supuesto, también con Supergirl. Tened en cuenta que el público mainstream no sabe nada de la contrapartida femenina de Superman desde la película de 1984, y está por ver si aceptará el retorno de Kara Zor-El en un mundo cada vez más dividido.

En el cómic, Kara, que vive siempre comparada con Superman de forma inevitable, busca sentido a su vida mientras ayuda a una niña alienígena a encontrar a aquellos que han matado a su padre. Si Gunn convertirá el retorno de Supergirl en un western espacial tan oscuro como cómico está por ver, pero no puede basarse en un mejor material original que este.

'La cosa del pantano'

Los más avezados ya sabréis que Wes Craven adaptó 'La cosa del pantano' en 1982, con un resultado que no aguanta el paso del tiempo. Sin embargo, solo dos años después Alan Moore escribió la mejor versión posible del personaje durante 40 números increíbles que le cambiaron para siempre. Ahora, la difícil tarea de DC es tratar de trasladar esa grandeza tan terrorífica como abrumadora a la gran pantalla: aunque no la adapte de forma literal, será inevitable que esté unida a Moore, como cualquier producto actual ligado a La Cosa del Pantano. Es, simplemente, inevitable, y más si, como parece, el proyecto acaba unido a James Mangold.

'Creature commandos'

James Gunn ha dicho que su intención es que cada proyecto tenga su propia fuerza y tono, y que habrá desde dramas hasta comedias. Vamos, que quien espere encontrar veinte 'Guardianes de la galaxia' no lo va a conseguir. Pero 'Creature commandos' sí parece un proyecto hecho a medida por y para él: una serie animada con personajes tan dispares como locos. Robots, la novia de Frankenstein (y el propio monstruo en sí), comadrejas humanizadas y alienígenas. De momento es la única serie animada que se ha anunciado para este universo, pero la mente maestra del universo ya ha dicho que habrá más, creando una cohesión entre películas, series, animación y videojuegos. Un "hazte con todos" en toda regla.

'Waller'

Esta serie no es novedad: en Warner llevan mucho tiempo detrás de contar más sobre Amanda Waller. Viola Davis interpretará una vez más al personaje y tendrá lugar entre las temporadas uno y dos de 'El pacificador'. De momento poco más se sabe, pero es de esperar que veamos más de uno y de dos cameos, sirviendo como posible pegamento para el resto del universo.

'Lanterns'

Durante mucho tiempo se ha especulado con la mejor manera de llevar la historia de Green Lantern y el resto de su grupo al mundo audiovisual, pero podemos estar todos de acuerdo en que, para que no quede un batiburrillo o se quede corto, la única manera de hacerlo bien es mediante una serie. Hal Jordan y John Stewart serán los dos protagonistas, pero de momento no esperéis la adaptación de 'La guerra de los Green Lantern': será una serie detectivesca donde el lugar del crimen es... bueno, toda la Tierra. La idea, de todas maneras, es convertir 'Lanterns' en diferentes películas y series, llevando el poder de la linterna verde a todos los confines del planeta... Si la audiencia acompaña.

'Paradise lost'

Aunque Gunn la calificó como el 'Juego de tronos' del universo DC, lo cierto es que este spin-off de 'Wonder woman' basado en los primeros días de Themyscira (o sea, sin la mujer maravilla por ningún lado) causa ciertas dudas comprensibles. En lugar de ser una película de acción al estilo de las protagonizadas por Gal Gadot, aquí podemos esperar oscuridad, traiciones e intrigas políticas en las que no habrá ningún hombre involucrado (no creo que aquí haya nadie sorprendido, ¿no?). Basada en dos cómics donde Diana Prince se enfrentaba a Hipólita, causando desavenencias en toda la población, es posible que esta sea la manera de alejarnos del clásico "héroe gana a villano" que tan repetitivo se ha vuelto en los últimos tiempos. Ojalá.

'Booster gold'

El último de los proyectos anunciados por Gunn, y uno de los que menos se ha comentado, es el protagonizado por Booster Gold, un superhéroe con síndrome del impostor que fue interpretado por Donald Faison (Turk en 'Scrubs') en el último episodio de 'Legends of tomorrow'. En los cómics originales, el antihéroe robaba la máquina del tiempo de Rip Hunter para conseguir armamento del siglo XXV y poder luchar así junto a la Liga de la Justicia, pero está por ver cómo conseguirá introducir todos estos conceptos (viajes en el tiempo, paradojas temporales, Rip Hunter) en sus primeros episodios. Quién sabe lo que pasa por las locas mentes de DC.

Aún quedan muchas incógnitas por saber, como cuándo quemará Gunn el cartucho de La Liga de la Justicia, qué pasará con los personajes actuales, si volverán Aquaman, Shazam y Wonder Woman o cómo se diferenciará lo suficiente del Universo Marvel. En todo caso, los aficionados al cómic volvemos a estar de enhorabuena. Que empiece la fiesta.