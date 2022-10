'The Flash': todo lo que sabemos de la accidentada película del corredor escarlata protagonizada por Ezra Miller que dará un vuelco al universo DC

Estaba destinada a resucitar el universo DC, un tanto olvidado en detrimento del de Marvel, pero nadie esperaba que su protagonista fuera a protagonizar también el culebrón hollywoodiense del año. Hablamos, claro, de 'The Flash', la película que iba a reiniciarlo todo, después estuvo en pausa durante unos cuantos meses y al final se estrenará en cines ante la incertidumbre por su taquilla en una época de renovación absoluta de Warner.

Son muchas las dudas que caen sobre esta película, pero vamos a irlas desgranando poco a poco a medida que se acerca el estreno. ¡Activamos la supervelocidad!

La historia

Se sabe que 'The flash' estará basada en 'Flashpoint', al menos en parte, y la historia recuerda un poco a la que ya vimos en la serie televisiva protagonizada por Grant Gustin: Barry Allen vuelve atrás en el tiempo para que el asesinato de su madre no ocurra, y abre brechas espacio-temporales imprevisibles.

Se sabe que habrá diferentes versiones de personajes DC: por ejemplo, tendremos al Batman de Ben Affleck y al de Michael Keaton, pero también volverá el general Zod de 'El hombre de acero', Thomas Curry (el padre de Aquaman) y presentará una nueva Supergirl, en este caso latina. Rumores varios indican que, como no podía ser de otra manera, tendremos a un Superman más joven.

Aunque aún no hay muchos más detalles, todo parece indicar que esta va a ser la película clave como punto de unión entre el antiguo Universo DC y el moderno. Veremos qué sorpresas nos esperan en forma de cameos.

El reparto

'The flash' está protagonizada, como no podía ser de otra forma, por Ezra Miller. Miller se ganó fama apareciendo en películas como 'Tenemos que hablar de Kevin' o 'Las ventajas de ser un marginado', pero de un tiempo a esta parte es más conocide (Miller se identifica no binario, así que si os molestan las "e" os espera un artículo duro de leer) como "el dolor de cabeza de Warner". Desde el año 2020, le actore ha ido encadenando crímenes, desde montar una secta hasta salir con menores de edad (una relación que él creía que traería el Apocalipsis) o tener una plantación ilegal de marihuana.

A mediados de 2022, Ezra decidió meterse en un tratamiento para proteger su salud mental después de afirmar que era Jesús, el próximo Mesías y Satanás. Vamos, que él solo casi se carga la tabla salvavidas de todo un universo cinematográfico.

A su lado estarán Michael Keaton, retomando al Batman de Tim Burton, Ben Affleck (en la que se supone que será su última aparición como el Hombre Murciélago), Ron Livingston ('Trabajo basura', 'Hermanos de sangre'), Kiersey Clemons (que ya fue Iris West en 'La liga de la justicia de Zack Snyder'), Michael Shannon (doblemente nominado al Óscar por 'Revolutionary road' y 'Animales nocturnos') y Sasha Calle, que se estrena en el cine con el papel de Supergirl. Casi nada.

El rodaje y el equipo

Han tardado décadas en poder plantearse una película de 'The flash' en condiciones, y ha habido un montón de actores que podrían haberlo interpretado, como Ryan Reynolds y Adam Brody. Pero la llegada del Universo Extendido DC no dejó dudas: después de 'Batman V Superman', Flash era Ezra Miller.

Pero el proyecto no fue fácil de sacar adelante porque ningún director quería atreverse a hacerla: James Wan prefirió hacer 'Aquaman', Phil Lord y Christopher Miller no pudieron sacarla adelante y la cambiaron por 'Han Solo: una historia de Star Wars' (de la que fueron despedidos y cambiados por Ron Howard), Seth Grahame-Smith se marchó por diferencias creativas, Rick Famuyiwa lo hizo porque el estudio no quería aceptar un tono más adulto, Sam Raimi, Jordan Peele, Ben Affleck y Marc Webb rechazaron la oferta de dirigirla, Robert Zemeckis no estaba libre, John Francis Daley y Jonathan Goldstein dejaron el proyecto...

A estas alturas medio Hollywood había tocado el guion de 'The Flash', desde los propios directores hasta el propio Ezra Miller o Grant Morrison. Al final fue Christina Hodson la que, después de 'Aves de presa' y 'Bumblebee', consiguió terminar un guion completo que dirigiría Andy Muschietti, el director de las dos partes de 'It'.

El rodaje tuvo lugar desde el 19 de abril hasta el 18 de octubre de 2021 en Londres, Edimburgo y Glasgow, sin mayores problemas que un cámara herido mientras rodaba una persecución con el Batmóvil.

Fecha de estreno

Tras muchos bailes de fechas (originalmente el estreno estaba marcado para el 23 de marzo de 2018), finalmente se ha confirmado que será el 23 de junio de 2023 en Estados Unidos, y previsiblemente también en el resto del mundo, solo en cines.

Tráilers e imágenes

En la FanDome de 2021 se ofreció un primer vistazo a la película, ¡pero estamos a la espera del tráiler oficial!