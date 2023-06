Todos los guiños y easter-eggs de 'Flash' que te has podido perder: el mejunje multiversal de la última película de DC está lleno de cameos y fanservice

Además de a quedarnos sentados hasta que se encienden las luces del cine esperando la escena poscréditos de rigor, el cine de superhéroes nos ha acostumbrado a que cada una de sus producciones encierre un buen número de guiños y referencias que enriquezcan la experiencia a los parroquianos más fieles —con suerte, quedándose en un segundo plano sin eclipsar la narrativa—.

Siendo una aventura multiversal, el caso de 'Flash' no podía ser una excepción a la regla, así que a continuación os propongo repasar los easter-eggs más destacados de la película del Corredor Escarlata protagonizada por Ezra Miller y dirigida por Andy Muschietti. Obviamente, habrá spoilers a paladas, así que continúa leyendo bajo tu responsabilidad.

Snyder Cut

Puede que uno de los detalles más curiosos de 'Flash' radique en el hecho de que la cinta usa 'La liga de la justicia de Zack Snyder' y no 'Liga de la justicia' de Joss Whedon para dar base al canon narrativo del filme, que hace referencia a dos escenas que aparecieron únicamente en la versión de 2021 —y no en el pastiche que se estrenó en 2017—.

Estos son los momentos en los que Barry evita que Iris West sea aplastada por un coche y en el que el héroe titular viaja atrás en el tiempo durante el clímax del Snyder Cut. Ambos son referenciados en dos conversaciones; una con la propia Iris, y otra con el Bruce Wayne de Ben Affleck.

Henry y el volcán

Y ya que hablamos de Zack Snyder, continuemos haciendo referencia a su DCU señalando uno de esos momentos que te puedes perder si parpadeas en el instante incorrecto. En él, puede verse muy brevemente a uno de los personajes que el fandom ha echado de menos: el Superman de Henry Cavill.

Podemos ver a esta versión de Kal-El en uno de los monitores del Alfred de Jeremy Irons lidiando con la erupción de un volcán; una situación que apareció en la pieza animada 'Volcano' dirigida por Dave Fleischer en 1942.

Wonder Woman

También extraída directamente del SnyderVerse está la Wonder Woman de Gal Gadot, que regresa a la gran pantalla como un cameo por segunda vez en este 2023 tras su aparición en 'Shazam: La furia de los dioses'. Una participación anecdótica y sin demasiada trascendencia con gag humorístico incluido gracias a su lazo de la verdad.

Falcone

'Flash' no sólo tiene un Batman, sino dos —técnicamente tres, pero ya hablaremos de ello más adelante—, así que es comprensible que el universo del Caballero Oscuro tenga un peso específico en la película, lo cual empieza en una primera escena en la que el vigilante de Gotham persigue, según sus propias palabras, al "hijo de Falcone".

Este no es otro que el descendiente de Carmine Falcone, mítico antagonista de cómics maravilloso como 'Victoria oscura' o 'El largo Halloween' y que ha aparecido en cintas como 'Batman Begins' o la más reciente 'The Batman' interpretado por Tom Wilkinson y John Turturro respectivamente. Lo que no sabemos es a qué hijo persigue Batman, si a Alberto o a Mario.

Graysons

Sin abandonar el microcosmos de Batman, nos vamos a fijar en el edificio de enfrente al apartamento de Barry. En él puede verse un cartel de neón azul en el que se lee la palabra "Grayson's". Esta palabra es una referencia a Dick Grayson, el primer Robin que más tarde se convertiría en Nightwing —cuyo vestuario es negro y azul—.

La bolsa

Mientras el Barry del presente y el Barry del pasado alternativo exploran la mansión Wane en busca de Batman, encuentran una especie de bolsa de terciopelo que emite un sonido de carcajadas cuando se abre. Esto hace referencia al mismo artilugio que tenía en la chaqueta el Joker de Jack Nicholson en la 'Batman' de Tim Burton y que suena después de su muerte tras precipitarse al vacío.

Iron Heights

Si Gotham tiene su Arkham Asylum, Central City —y Kestone City— tienen Iron Heights. Esta cárcel, que tiene entre sus reclusos a villanos y criminales de ambas localidades —como el Capitán Frío o el Embaucador—, es el presidio en el que el Henry, el padre de Barry, espera mientras su hijo trata desesperadamente de ponerle en libertad.

Flashpoint

Y ahora, un par de referencias 100% comiqueras. La primera de ellas es una de las grandes fuentes de inspiración de la película: el magnífico 'Flashpoint' de Geoff Johns y Andy Kubert que puso patas arriba el Universo DC y que abrió paso a los New 52.

La premisa del cómic es muy similar a la del filme, e incluso el tratamiento que se da a Supergirl en la gran pantalla es muy similar al de Superman en la viñeta. Además, encontramos un momento prácticamente idéntico: la escena en la que Barry intenta recrear el accidente que le dio sus poderes —con un resultado un poco desastroso—.

Crisis en Tierras Infinitas

Hablar de DC y Multiversos no tendría ningún tipo de sentido sin detenernos en esa joya titulada 'Crisis en Tierras Infinitas' que publicaron Marv Wolfman y George Perez en 1985 y en el que los diferentes universos DC colapsaron para unificarse en una sola Tierra. Este concepto se puede ver de forma gráfica en las escenas ambientadas en la Speed Force de 'Flash', en las que los dos Barrys ven los universos solaparse.

Un multiverso de cameos

El tercer acto de 'Flash' contiene la gran ración de fanservice de la película, impulsada por el colapso multiversal que baraja los rostros de la historia cinematográfica de DC. ¿Y cuáles son exactamente los personajes que hacen acto de presencia? Vamos a repasarlos muy rápidamente.

En la secuencia en cuestión aparecen los supermanes de George Reeves y Christopher Reeve, este último acompañado por la Supergirl de Helen Slater, el Batman de Adam West y Jay Garrick, el Flash original —que parece estar interpretado por el Garry Sears de la serie de CW 'The Flash'; algo descartado por el propio actor—.

Pero la gran bola extra de esta maraña de apariciones estelares es el mismísimo Superman de Nicolas Cage extraído de la 'Superman Lives' que Tim Burton nunca llegó a dirigir; probablemente el mejor guiño de toda la película, ya que incluye la famosa batalla con la araña de la que tanto se cachondeó Kevin Smith en una de sus conferencias más desternillantes.

What else?

Y, para terminar, la escena de cierre de la película. En ella, George Clooney vuelve a ponerse en la piel de Bruce Wayne 26 años después de 'Batman & Robin' en un fin de fiesta capaz de arrancar alguna que otra carcajada.

