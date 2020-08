'Batman y Robin': un delirante espectáculo de Joel Schumacher que obligó a reiniciar las aventuras del caballero oscuro

El hombre murciélago ha tenido ya varias encarnaciones en la gran pantalla, pero ninguna ha conseguido ser tan llamativa como la versión del superhéroe de Gotham que vimos en 'Batman y Robin'. Hoy a partir de las 15:30 laSexta recupera el delirante espectáculo de Joel Schumacher que obligó a Warner a reiniciar por completo la franquicia y por el que el propio cineasta pidió perdón en repetidas ocasiones.

Batman y Robin tienen que hacer frente de nuevo a varios villanos. Por un lado, Míster Frío, un científico que obtuvo poderes en un accidente cuando intentaba salvar a su mujer. Por otro, Poison Ivy, una especie de femme fatale que también ejerce como ecoterrorista y que cuenta como guardaespaldas con Bane, el villano que años después inmortalizaría Tom Hardy en 'El caballero oscuro: La leyenda renace'.

Memorable

'Batman y Robin' es una película memorable. Podría dejarlo así y sería completamente cierto, el problema es que no lo es necesariamente por ser una gran película. De hecho, no es raro verla entre las listas del peor cine de todos los tiempos, aunque tampoco le faltan aquellos que quedaron seducidos ante el colorido cóctel que propone Schumacher aquí.

Es cierto que ya en 'Batman Forever' se notaba cierta tendencia hacia el exceso, pero eso es algo que aquí domina toda la función. Desde la sobredosis de one-liners hasta una serie de decisiones estéticas que fueron muy chocantes en su momento, por no hablar del aparente intento de sexualizar a varios de los personajes.

Tampoco podemos olvidar que el guion de Akiva Goldsman es el origen de muchos de los elementos más calamitosos de la función. Porque una cosa es buscar un enfoque más cómico, emparentándola así hasta cierto punto con la celebrada serie en acción real de los años 60, y otra caer en el despiporre absoluto.

Al final lo mejor es tomárselo todo a broma pese a que también haya alguna escena que busque conseguir cierta intensidad dramática. Además, la propia película abre con descaro esa vía, por lo que no deberíamos hablar tampoco de ese concepto que de tan usado ha perdido cualquier razón de ser que pudiera tener que de tan malo acaba siendo bueno.

En esa línea se nota que el que mejor se lo está pasando es un Arnold Schwarzenegger que abraza sin complejos el espíritu más juguetón de la película -aunque eso no le impida protagonizar algún momento de lo más ridículo, aunque al menos no es una constante, cosa que sí sucede con Uma Thurman-, mientras que las adiciones entre los héroes casi mejor olvidarla. Y es que me sería imposible tomarme en serio a nadie que diga que George Clooney es el mejor Batman de la historia. Es el único sin ningún tipo de argumento convincente.

Es cierto que 'Batman y Robin' fue un fracaso en taquilla, pero no fue ese fiasco histórico que algunos le adjudican. Costó 125 millones de dólares -aunque algunas fuentes elevan su coste hasta los 160- y recaudó 238 millones, una cifra escasa que puso punto y final a la participación de Schumacher a frente de la franquicia. Luego tendrían que pasar ocho años hasta que Christopher Nolan llevó las aventuras del caballero oscuro en una dirección distinta con 'Batman Begins'.