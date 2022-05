De 'Posesión infernal' a 'Doctor Strange en el multiverso de la locura': Todas las películas de Sam Raimi ordenadas de peor a mejor

El estreno de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' (Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, 2022) marca el punto después de casi una década en el que Sam Raimi ha dirigido una película. A lo largo de 40 años, el autor ha dinamitado géneros con su estilo heredero de Tex Avery y su perfecto control de la narración, su influencia en el terror de bajo presupuesto es equiparable en la de los grandes éxitos de taquilla actuales.

Con la saga 'Evil Dead' creó un subgénero de terror y comedia y con su trilogía 'Spider-Man' definió el lienzo del cine de superhéroes moderno que hoy ha absorbido el mercado hasta tal punto que él mismo ha quedado atrapado en su propia ola. Sin consider su impacto en la televisión, repasaremos sus películas más famosas, sus decepciones, y las menos populares pero igualmente sorprendentes, con un orden más que de "calidad" de ADN raimi.

Las mejores películas de Sam Raimi

Clasificar todas las películas de Raimi de peor a mejor no tiene sentido, sino que merece categorizarlas por la personalidad del autor en sus imágenes, tenemos baños de sangre, westerns revisionistas, thrillers austeros, dramas de béisbol, aventuras medievales, cine infantil colorido y hasta una comedia screwball. Si queréis más propuestas similares podéis mirar nuestra selección de mejores películas de terror , mejores westerns, mejores películas de acción o nuestros recientes repasos a cineastas en cartelera como Matt Reeves y Robert Eggers. Empezamos.

Entre el amor y el juego (For Love of the Game, 1999)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Kevin Costner, Kelly Preston, John C. Reilly, Jena Malone, Brian Cox, J.K. Simmons.

Un drama romántico sobre la crisis de la mediana edad con el béisbol de fondo en donde sólo se ve a Raimi en los lanzamientos de bola. Kevin Costner estaba al final su época de superestrella y casi entierra también su carrera con esta película que sirvió como enjuague antes de la nueva etapa del director. Siendo honestos, no es para nada una mala película, pero ni parece encajar en el conjunto de obras del creador de los demonios Kandarianos ni aporta nada dentro del mismo.

Disponible en alquiler en Apple tv

Spider-Man 3 (2007)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Thomas Haden Church.

La tercera película de la trilogía de adaptaciones de Raimi fue un desastre narrativo lleno de líneas argumentales simultáneas, exceso de villanos, mezcla de tonos y escenas de acción algo reiterativas dentro de la franquicia. El tiempo le ha dado una segunda oportunidad gracias a memes, bailes tan ridículos que no se pueden tomar en serio y una Bryce Dallas Howard más hipnótica que nunca. En realidad el problema es que el lado más jovial del director no consiguió conectar con el verdadero tono oscuro y terrorífico que necesitaba el traje negro y Venom, es más una oportunidad perdida que una mala película.

Crítica en Espinof, por Alberto Abuín

Disponible en Movistar+

Un plan sencillo (A simple plan, 1998)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Bill Paxton, Billy Bob Thornton, Bridget Fonda, Brent Briscoe, Gary Cole.

En 1998, Raimi estuvo considerado para entrar en la fase de premios por su buena adaptación de la novela criminal de Scott Smith con la que se ganó al habitualmente avinagrado con su obra Roger Ebert, y muchos otros elogiaron este thriller tenso con actuaciones recordadas en lo que parecía una versión algo genérica de películas de sus amigos, los hermanos Coen. En realidad no era tan sobresaliente, y muy poco Raimi, pero sí muy competente y servía como muestra de la versatilidad sin mella de un nombre asociado al terror.

Oz, un mundo de fantasía (Oz: The Great and Powerful, 2013)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle Williams, John Paxton.

Con el nombre de Sam Raimi asociado al clásico de L. Frank Baum, uno esperaría algo más similar a la tétrica secuela de los 80, ‘Oz, un mundo fantástico’ (1985), pero sin embargo, el nombre de Disney no era el mismo en esa época que en el siglo XXI y el tono se acerca más a la colorida versión de los años 30. Lejos de sus tiempos gore, el director está muy cómodo en esta película infantil excéntrica, consciente de que las modernas aventuras para niños han perdido el elemento de peligro y a veces el sentido estético artístico. Además tiene un sentido del humor y un gran diseño de producción de colores irreales. La película que hubiera querido ser la Alicia de Tim Burton.

Crítica en Espinof, por Mikel Zorrilla

Disponible en Disney+

Crimewave (Ola de crímenes, ola de risas, 1985)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Louise Lasser, Paul Smith, Brion James, Sheree J. Wilson, Bruce Campbell.

Extrañísima e inclasificable entrada en la filmografía de Raimi, coescrita con los hermanos Coen, cuenta la historia de un preso que está a punto de ser ejecutado en la silla eléctrica y recuerda su pasado y las circunstancias que lo han llevado a esa situación. Una especie de parodia del cine criminal, con elementos de comedia paródica tipo Zucker, Abrahams and Zucker y el estilo desatado de las primeras películas del director. Muy irregular pero divertida, casi acabó con su carrera y hay elementos de ella que se reconocen en la muy Raimi ‘Arizona Baby’ (1987).

Disponible en Filmin

Premonición (The Gift, 2000)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Cate Blanchett, Giovanni Ribisi, Keanu Reeves, Katie Holmes, Greg Kinnear, Hilary Swank.

Una psíquica percibe un crimen y se convierte en el objetivo de un asesino en este Southern Gothic que toma muchas claves de ‘Sister, sister’ (1987) de Bill Condon para reubicar una historia sobrenatural a redescubrir que sigue funcionando gracias al clasicismo encontrado en su película previa, recuperando algo de sus inquietudes temáticas y un tono deprimente y trágico coronado por la presencia casi mística de Cate Blanchett.

Rápida y mortal (The Quick and the Dead, 1995)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, Kevin Conway.

En plena resaca del western crepuscular definitivo de Clint Eastwood, Sam Raimi se atrevió a ofrecer una visión totalmente opuesta del mismo, incluso con Gene Hackman de nuevo como villano objeto de venganza. Una glorificación del cine de duelos que llevaba la hipérbole de Leone a un paroxismo cartoon que resulta lo más “Raimi” de todo lo que ha hecho el director fuera de su saga de terror, desde planos encima de la bala, travellings loquísimos, colores brillantes y zooms espasmódicos con una Sharon Stone rompiendo la imagen cipotuda del Western empoderando el género desenfundando como un rayo. La gran incomprendida de su carrera.

Disponible en alquiler en Apple tv

Spider-man (2002)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe, James Franco, Rosemary Harris.

Si Peter Jackson derribó las barreras del blockbuster fantástico, Sam Raimi hizo lo propio con el cómic en el cine. Dos poetas de la casquería manejando la deriva del cine comercial del siglo XXI. La primera hora de la adaptación de la gran creación de Stan Lee y Steve Dikto es una modélica construcción de los orígenes de una leyenda de la cultura popular, el desarrollo junto al duende verde estaba algo descompensado por culpa del guion de David Koepp, dejando una imperfecta, pero fundamental, visión del personaje más importante de Marvel que cambiaría el cine de superhéroes para siempre.

Crítica en Espinof, por Mikel Zorrilla

Disponible en Movistar+

Doctor Strange en el multiverso de la locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 2022)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong.

El Raimi de los superhéroes y el de ‘El ejército de las tinieblas’ se unen en un trabajo de encargo que parece diseñado especialmente para que el director haga un colofón de todas las versiones de su cine en un solo viaje con aventuras psicodélicas, acción, monstruos y terror. El sello del nuevo MCU se impone pero no impide que sea una obra muy redonda, vibrante y divertidísima, con algunas ideas para resolver la trama muy ingeniosas. Caben desde las brujas de cuento de ‘Oz’ a los zombies y poseídos de ‘Evil Dead’ o las escenas de acción obre edificios de ‘Spider-Man 2’.

Crítica en Espinof, por Víctor López G.

Disponible en cines

Arrástrame al infierno (Drag Me To Hell, 2009)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Alison Lohman, Justin Long, Lorna Raver, Dileep Rao, David Paymer.

La inesperada vuelta al cine de terror tras el batacazo de ‘Spider-Man 3’ mostró a un Sam Raimi en plena forma que fue capaz de retorcer los límites de la calificación por edades PG-13 en un alucinante festival de golpes, fluidos, gags de grand guignol y todo tipo de delicias macabras en clave ligera pero no estrictamente de comedia. Una colisión del juego splatstick de sus orígenes con el argumento de ‘Maleficio’ de Stephen King y el imaginario demonológico de ‘La noche del demonio’ (1957) con un final que nadie esperaba para elevar el conjunto a la altura de sus clásicos.

Crítica en Espinof, por Beatriz Maldivia

Disponible en alquiler en Apple tv

Darkman (1990)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Liam Neeson, Frances McDormand, Colin Friels, Larry Drake, Nelson Mashita.

Los intentos fallidos de llevar a la pantalla Batman y The Shadow hicieron que Sam Raimi creara su propio superhéroe oscuro, una especie de fantasma de la ópera con una historia de origen muy parecida a la de La cosa del pantano. Una original película de cómics que fue precursora temprana de lo que veríamos en ‘Spider-man’, que convirtió a Liam Neeson en el héroe vengador deforme y decadente que necesitábamos.

Crítica en Espinof, por Kiko Vega

Disponible en Filmin

El ejército de las tinieblas (Army of Darkness, 1992)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Bruce Campbell, Embeth Davidtz, Marcus Gilbert, Ian Abercrombie, Richard Grove.

La tercera parte de la saga de Ash Williams ya adelantaba al Sam Raimi del multiverso de la locura, porque, ¿qué hace el héroe de la motosierra sino viajar entre dimensiones? Una aventura de fantasía oscura con libros malditos, ejércitos de esqueletos, humor bufo, un protagonista de goma y más one liners míticos por metro de celuloide de los que pueden contabilizarse. Mítica, y con razón, supuso un punto y aparte en la carrera de Raimi, resumiendo todos los puntos fuertes que definieron su primera etapa a lo grande.

Crítica en Espinof, por Adrián Massanet

Disponible en Filmin

Posesión infernal (The Evil Dead, 1981)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Bruce Campbell, Ellen Sandweiss, Betsy Baker, Richard DeManincor, Theresa Tilly.

El inicio de todo. Stephen King dijo de ella que era la película “más feroz y original que jamás he visto” y no tuvo mal ojo. Fue un cambio de perspectiva en el terror que consiguió unir slapstick y terror de una forma nunca vista, siendo una obra completamente independiente, casi amateur, el equivalente a ‘La noche de los muertos vivientes’ de los 80, dando al recurso de la posesión diabólica de ‘El exorcista’ un matiz vertiginoso que la convirtió en algo único. Mucho más terrorífica de lo que se recuerda, su escena de violación del bosque sacudió de formas que hoy impactarían igual. Dio lugar a una saga y serie imbatibles en el mundo del terror.

Crítica en Espinof, por Sergio Benítez

Disponible en Filmin

Spider-Man 2 (2004)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, Rosemary Harris, James Franco.

La gran obra maestra, aún no superada, del cine de superhéroes. Raimi combina una sensibilidad de cómic con su pasión secuencial de siempre y un montaje inspiradísimo, lleno del lenguaje visual creativo, lentes oblicuas, cortes abruptos y zooms que convierten la historia en un finísimo equilibrio armónico de drama romántico, aventura y cine fantástico de acción sacado directamente de las viñetas de John Romita, la cima del espíritu Marvel y una gran película de Sam Raimi, que deja su sello de terror en la magistral secuencia de “nacimiento” del Doctor Octopus. Irrepetible.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser

Disponible en Movistar+

Terroríficamente Muertos (The Evil Dead II, 1987)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Bruce Campbell, Sarah Berry, Dan Hicks, Kassie Wesley DePaiva, John Peakes.

Si ‘Posesión infernal’ era buena, su secuela es el cénit del terror splatstick de los 80 a unos centímetros por delante de ‘Re-animator’. En España hicieron bien retitulándola, porque en realidad es más bien un remake con más dinero de la primera película, con más humor también y más efectos especiales salvajes, gore, criaturas, sangre lanzada a la cámara y el espectador y maquillajes imposibles.

La consagración de Ash Williams como héroe absoluto del cine de terror —nunca antes había existido esa figura— y de Bruce Cambell como icono del género. El ABC del estilo de Raimi está aquí, no hay una zona óptima más significativa de lo que significa su cine. Zooms, cámaras que se golpean, frenesí en la sala de edición y fetichismo por las lentes deformantes. Nunca una cabaña en el bosque ha sido rodada de esa forma.

Disponible en Filmin