Qué ver si te gusta Jordan Peele: 3 películas que influyeron al director de 'Nop' que puedes disfrutar en streaming

Ya hemos podido disfrutar de 'Nop' a todo lo que da, con su gran espectáculo de gran pantalla que combina ciencia ficción, terror y hasta un inesperado toque western. Pero no se queda sólo en un fabuloso ejercicio de género, sino que su director aprovecha también para hacer algunas de sus reflexiones sociales a través de simbolismo y herramientas narrativas bien tiradas.

En la película vemos varios elementos que muestran por qué Jordan Peele es uno de los autores del momento, desde su inteligente uso de los recursos y las imágenes hasta su bien nutrido catálogo de referencias, que van desde todos los confines de la cultura pop hasta lo puramente cinematográfico. Hoy recopilamos tres películas de terror que son clave para el desarrollo del estilo del autor y para establecer sus películas.

'Tiburón' ('Jaws', 1975)

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton.

Clásico absoluto del terror veraniego al que 'Nop' aspira de manera clara, al igual que la filmografía de Spielberg resulta modélica para Peele a la hora de ser un autor con personalidad que hace películas que conectan con el gran público.

Su combinación de horror primario, con ambición pero sin renunciar a sus orígenes de película B, y cine de aventuras clásico está justo en el ADN de la última cinta de Jordan, y además le sirve para hacer una reflexión sobre nuestra obsesión por el espectáculo.

'C.H.U.D. (Caníbales Humanoides Ululantes Demoníacos)' ('C.H.U.D.', 1984)

Dirección: Douglas Cheek. Reparto: John Heard, Daniel Stern, Christopher Curry, Kim Greist, Laure Mattos.

Los que se conozcan bien 'Nosotros' recordaran una cartela inicial que habla de una serie de túneles subterráneos que conectan las diferentes ciudades de Estados Unidos, que luego vemos usados en la película como zona de la que luego surgen los doppelgängers que atacan a los que residen en la superficie.

Este uso de la amenaza subterránea viene heredada directamente de esta alocada y entretenida cinta de Douglas Cheek, de la que Peele saca bastante para elaborar su película más terrorífica. Por otro lado, no descartemos que el uso de unas siglas para el título como hace en 'Nop' ("Not of Planet Earth" en su título original) venga de aquí también.

'Candyman, el dominio de la mente' ('Candyman', 1992)

Dirección: Bernard Rose. Reparto: Virginia Madsen, Tony Todd, Kasi Lemmons, Xander Berkeley, Vanessa Williams.

No hace falta darle muchas vueltas aquí, ya que Peele se ha encargado de escribir y producir esta secuela-medio-remake realizada por Nia DaCosta, en la que además deja caer algunas de las ideas sobre mercantilizar el trauma que ya florecen en 'Nope'.

Pero es todo extensión a partir del rico y perturbador film original de Bernard Rose, que crea un perfecto monstruo digno de un estudio como Universal, haciendo una hábil pieza de terror psicológico con muchas capas que la enriquecen en muchos aspectos.

