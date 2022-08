El final de '¡NOP!' no es lo que parece: el significado del último plano del éxito de Jordan Peele

‘¡NOP!’ (Nope, 2022) ha llegado a cines como un espectáculo veraniego de terror y ciencia ficción, pero al final su destino ha llevado a conversaciones y debates sobre su contenido como si fuera una película producida de forma independiente, como el resto de películas de Jordan Peele, cuyo poder metafórico subtextual siempre da pie a encendidas discusiones gracias a la capacidad del director de desperdigar pistas y posibles significados ocultos.

Esta capacidad, que en este caso se llega a confundir con una dispersión de ideas importante, nos deja por lo menos una obra muy curiosa y llena de enigmas, que nos recuerda que pese a no llegar a todo su potencial, lo que hace también que una película tenga calado es, precisamente, la disensión y la crítica.

SPOILERS a lo largo de todo el texto

El pozo de los deseos de Emerald

Por ello sorprende que mucho del debate sesudo se haya quedado en el aspecto “social” del poder del espectáculo, que juega sobre una moral de tebeo EC clásica, y no en el emocional, el conflicto de los personajes, con pocos comentarios sobre el enigmático y ambivalente plano final, en el que parece que los dos protagonistas se miran en la distancia después de la aventura. Peele centra la fuerza de la película en el pulso emocional de la historia y nos da una coda agridulce que, contra todo pronóstico se ha dado por final feliz.

La idea que deja suelta es si OJ, el personaje de Daniel Kaluuya, realmente ha sobrevivido o no al enfrentamiento con el monstruo, bautizado por los hermanos como Jean Jacket. Em pasa la mayor parte de la película tratando de obtener la "toma imposible", pero sin embargo, la película no termina con ella mirando la foto que toma el pozo a medida que se revela. Cuando el monstruo muere, se da cuenta de que está sola y se queda mirando a la cámara con los ojos llorosos, mientras suena una música un tanto elegíaca.

Cuando cierra los ojos y los vuelve a abrir se nos muestra que está mirando a su hermano OJ montado en un caballo como un héroe de western, un plano muy parecido al final de ‘Django desencadenado’ (Django unchained, 2012) de Quentin Tarantino. OJ se había quedado en el rancho para distraer a Jean Jacket, permitiendo que Em se escapara en la motocicleta y, si bien este final implica que OJ sobrevivió, podría haber un sentimiento más oscuro detrás de él ya que, la mirada traumatizada de Em parece estar viendo a su hermano como le gustaría recordarlo.

Django Desencadenado

El rey escorpión

Por supuesto, la imagen está ahí y es posible que le demos demasiadas vueltas. El reencuentro es una nota de esperanza hacia dos personajes hacia los que les tienes cariño. Por una parte tendría sentido que OJ, quien ha vivido a la sombra de su padre, sin el carisma y la confianza para mantener el rancho, lograra alzarse en esa pose por derecho. Si bien Em posee el talento para el espectáculo de su padre, su vida carece de dirección, y puede ser porque ella nunca logró el respeto de su padre.

Al principio, OJ y Em quieren filmar al OVNI para dar un pelotazo... y ganarse una entrevista con Oprah, pero al final, la búsqueda de la "toma de Oprah" se convierte en algo mucho más profundo para los hermanos. En general, cuando el peligro asoma, OJ se da vuelta y dice: "¡Nop!", tal y como la gente podría comportarse en el cine, en lugar de deambular hacia una muerte segura, pero cuando OJ se enfrenta a Jean Jacket de frente, encima del caballo, emerge como el vaquero que todos dudaban que pudiera ser.

Pero Em también se redime usando su ingenio para hacer que la criatura explote. La mirada final que OJ le da a Em parece ser de aprobación, y el hecho de que Em esté más centrada en su hermano que en la foto también habla que no le importa ya la monetización del espectáculo como que su hermano se haya salvado. ‘¡NOP!’ comienza con la cita de Nahum 3:6, que dice: "Te arrojaré inmundicia, te trataré con desprecio y te convertiré en un espectáculo". El tatarabuelo de OJ y Em se convirtió en espectáculo con la imagen "El caballo en movimiento".

La forja de un héroe

Sin embargo, la identidad del jinete se perdió en el tiempo. Jupe también intenta convertir al OVNI en un espectáculo, recordando a ‘King Kong’, lo que le cuesta la vida, la de su familia y sus espectadores, por lo que la idea de que OJ y Em buscan una foto de Jean Jacket parece algo intrascendente al final, y cuando logran vencerla, ver a su hermano en el caballo es el verdadero "plano imposible" a los ojos de Em, lo que hace que las cosas cierren un círculo, ya que se parece a su tatarabuelo en el caballo, lo que de alguna manera sana su relación.

Hay algunos detalles que hacen pensar que realmente OJ está vivo. Ata la bandera del colores alrededor de la cola del caballo, por lo que muestra una gran confianza mirando a la criatura, ya que con el señuelo no pudo cogerlo en la escaramuza anterior. Esto conecta vagamente con el diálogo de Antlers, recitando que el devorador de personas decía “No te comeré…. Porque eres demasiado fuerte”. Dado que OJ mira fijamente al monstruo y no se deja intimidar, cumple la máxima de nunca dejar saber a un caballo salvaje que le tienes miedo.

Su supervivencia tendría un significado poético, porque lleva al caballo “Lucky” (suerte), lo que haría que esa aparición se interprete como una coda heróica que recuerda a Em a su padre y podría emocionarse con ese gesto agridulce al pensar en esa relación, pero de nuevo es también pensar demasiadas posibilidades para justificar una versión. Lo más lógico es que las pistas que ha ido dejando Peele lleven a pensar que realmente hay algo más que lo que parece a simple vista y hay muchos posibles indicios de que el ranchero no sobreviva.

Bajo el "más allá"

El primer caballo que se escapa en la película se llama ‘Fantasma’ y la presencia del padre fallecido de OJ y Em se cierne sobre el rancho como si fuera uno. La idea es que el OJ que vemos en el caballo en el plano final es similar a un fantasma, o al menos para Em. Nunca vemos lo que le sucede realmente, por lo que lo más posible que se lo coma Jean Jacket si seguimos las reglas que hemos visto, y la decisión de no mostrar el momento preciso indica que el director quiere o bien sembrar esa duda, o bien mostrar un respeto por el personaje y no mostrarnos la forma en la que muere.

Pero la clave más obvia es que su imagen se muestra debajo de un letrero que pone “Out Yonder” (más allá), que podría leerse de forma simbólica como que OJ está en el cielo. Si pensamos en tiempo, es cuestionable que OJ cabalgue desde el rancho hasta la atracción tan rápido y añadamos que no le escuchamos decir o hacer nada, ni siquiera dar un aviso a su hermana. La forma en la que el plano frontal nos muestra cómo ella cierra y abre los ojos es como si fuera un deseo, como si quisiera que apareciera allí, como sucede, pero, ¿Sólo desde su punto de vista?

Em lo mira fijamente a través de la neblina, y su silueta es difusa, pero no es solo cuestión de la forma de presentarnos la imagen y la música con la que decide acompañar, también hay una implicación dentro de los temas de ‘NOP’, que habla todo el rato sobre el coste del espectáculo. Emerald logra su sueño, pero no hay que olvidar que Antlers le advirtió que igual era uno del que no despertaría, la muerte de su hermano podría ser el coste de haber entrado en el espectáculo a costa de un animal, como Ricky cuando lo trata de domar.

La pata de mono

Tampoco conviene olvidar que la productora de Jordan Peele se llama ‘MonkeyPaw productions’, la pata de mono, en relación al relato del amuleto que convierte deseos en realidad pero siempre envenenados. El golpe de puño de Gordy es literalmente la pata de un mono y supone el momento en el que Jupe cree que es el “elegido”, pero no le sale bien. Emerald hace también un trato faustiano que le da la oportunidad de Oprah pero le quita a su hermano. Es su coste y por eso llora, sabe lo que ha perdido a causa de la foto, y por un momento la olvida, buscando recuperar a su familia.

La forma en que el jinete aparece sobre Lucky al final también es una vuelta a la fantasía de la magia del cine, la primera toma de un hombre sobre un caballo. El legado de la familia Heywood, es irreal, además, la primera y última imagen es la misma. Es decir, un hombre negro a caballo, dentro de un marco. Puede que Peele nos de la pista definitiva en esa imagen de créditos, en donde un hombre negro a caballo… está dentro de la boca del monstruo.

Otras pistas que indican esta teoría se pueden apoyar en la banda sonora, donde hay un corte llamado “A Hero Falls” (un héroe cae), suena en su último enfrentamiento —no olvidemos que esta sería su cuarta vez que escapara del monstruo— y en la despedida con su hermana, en la que le hace el gesto de la mirada. Por supuesto, esto sigue siendo una posibilidad, pero sería extraño que Peele dejara tantas notas al azar, ¿tú qué opinas? ¿Sobrevive OJ a su última mirada a los ojos a la criatura?