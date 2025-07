El creador de 'El juego del calamar' desmiente la principal teoría sobre el final de la serie: "No la terminé pensando en eso"

Ha pasado ya una semana desde el estreno de la temporada 3 de 'El juego del calamar'. El esperado final de la serie coreana está arrasando y batiendo récords en Netflix, por lo que seguro que muchos ya habéis tenido la oportunidad de verlo. Y seguro que también de dar vuestra opinión al respecto, pero hay algo en lo que prácticamente todo el mundo coincidía. El problema es que su creador Hwang Dong-hyuk acaba de desmentirlo.

Ojo con los spoilers de aquí en adelante.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, el cineasta coreano ha querido dejar muy claro que su intención con la escena final en la que podemos ver a Cate Blanchett dando vida a la reclutadora americana no era para nada la de abrir la puerta a un spin-off americano de la serie:

No la terminé con pensando en dejar espacio a otras historias. Gi-hun y el Líder, a través de estos personajes, terminaron los Juegos en Corea. Y como esta historia comenzó con mi deseo de abordar temas como la competencia ilimitada y el sistema creado en el capitalismo tardío, quise dejarla con una nota que resaltara que estos sistemas, incluso si uno cae, no es fácil desmantelarlo por completo; siempre se repetirá. Por eso quise terminarla con un reclutador estadounidense. Escribí esa escena buscando un final impactante para la serie, no para abrir espacio para nada más.

Ni siquiera le han dicho nada sobre el spin-off

Seguro que muchos no os estaréis creyendo para nada lo que ha dicho Dong-hyuk, pero es que va un paso más allá al decir sobre 'El juego del calamar: América' que "sinceramente, Netflix no me ha dicho nada oficialmente al respecto. Solo lo he leído en artículos". Eso sí, también aclara que "siempre he sido un gran fan del trabajo de David Fincher y me encantan sus películas. Así que si creara una versión estadounidense de 'El Juego del Calamar', creo que sería muy interesante. Sin duda, la vería inmediatamente después de su estreno, si llegara a suceder".

Puede que todo sea una argucia publicitaria y que en Netflix le hayan pedido que guarde silencio sobre el proyecto, pero prefiero creerme a alguien que fue tan sincero de decir que perdió varios dientes durante el rodaje de la primera temporada y que su principal motivación para volver fue que no había ganado demasiado dinero.

Lo que sí supondría esto es que la participación de Blanchett en este universo podría acabar limitándose a un breve escena. Me extrañaría mucho que no volviera en 'El juego del calamar: América', pero su presencia aquí quizá fue simplemente un capricho que Netflix concedió a Dong-hyuk.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025