Una superproducción artesanal y un protagonista piloto. Cómo 'Superman' cambió el cine de superhéroes

Parece mentira, pero si en la época en la que me perdía entre las páginas de los cómics en la librería especializada me llegan a decir que llegaría una época en la que tendríamos un puñado de películas de mis superhéroes favoritos al año, me hubiera carcajeado. Pero aquí estamos, un par de décadas después e innumerables adaptaciones se han realizado. La próxima: 'Superman' de James Gunn.

A pocos días para que llegue la nueva y, hasta que se demuestre lo contrario, definitiva versión cinematográfica de Superman, es bueno echar la vista atrás (casi 50 años atrás) para ver la adaptación del héroe que lo cambió todo en el género... y en el cine: la 'Superman' de Richard Donner (1978).

Superpro

Una película cuya locura de producción y tejemanejes del rodaje ha desentrañado nuestro compañero Fatty Martin en un nuevo vídeo de la sección 'No es como las demás'. Desde los 3,7 millones de dólares que cobró Marlon Brando por 12 días de rodaje hasta cómo el proyecto imposible barajó grandes nombres ya de esa época como Steven Spielberg, George Lucas o Francis Ford Coppola.

Pero no solo fue complicada la búsqueda de un director, también la de los actores para representar a los icónicos personajes del cómic como Lex Luthor, Lois Lane y Clark Kent. Este último al final cayó en manos de un joven Christopher Reeve, cuya experiencia como piloto les ayudó mucho a crear esa ilusión de vuelo. Tal como decía el lema en su época, los espectadores creyeron que un hombre podía volar.

A propósito, como podéis imaginar uno de los mayores retos de la película eran los efectos. Todo artesanal con lo que eso implica: muchísima labor de hacer decorados, miniaturas, sal para recrear la nieve, algún croma, etc. El lado técnico era tan exigente que el director de fotografía, Geoffrey Unsworth, se culpó a sí mismo del apagón que oscureció Nueva York dos días, coincidiendo con el rodaje.

Esta anécdota y muchas más las podéis repasar en nuestro vídeo sobre la locura de producción de 'Superman'.

En Espinof | 'Super/Man: La historia de Christopher Reeve' emociona mostrando a la persona detrás del héroe, pero pasa de puntillas por los momentos más delicados

En Espinof | Todas las películas de Superman ordenadas de peor a mejor. Y no, en el último lugar no hay una de Zack Snyder