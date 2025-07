La creadora y protagonista de 'Colegio Abbott' está deseando dejar de hacer de profesora. Y no es la única

Puede que acabemos de despedirles (este miércoles Disney+ ha estrenado la última tanda de episodios de la temporada) con la esperanza de reencontrarnos con el claustro de profesores más atípico en una temporada 5, pero la protagonista y creadora de 'Colegio Abbott' está deseando salir de ahí.

Así lo ha confesado Quinta Brunson en una extensa entrevista para Bustle. En lo que repasan un poco la carrera, la actriz y showrunner deja caer que lleva ya un tiempo pensando en cómo terminar la excelente comedia. ¿La razón? tanto a ella como otros compañeros de reparto les gustaría explorar otras oportunidades y papeles en cine y televisión.

«Tenemos la suerte y bendición de estar en la televisión en abierto por cinco temporadas y que la gente siga siendo fan. Dicho eso, tengo miembros del reparto a los que les encantaría perseguir otros proyectos y nuestra serie consume tanto tiempo. Rodamos unos siete meses al año. Eso puede evitar que la gente pueda hacer muchas otras cosas.»

Hasta los profesores de ficción están quemados

En su caso, Brunson además asegura que está recibiendo guiones y está «esperando a ese momento que me haga decir "Esto es exactamente lo que estaba buscando"». Algo que prevé pasará también con los demás, ya que la creativa quiere que de un modo u otro el éxito de 'Colegio Abbot' sirva para que los proyectos de otros logren despegar. En cuanto a ella, lo que busca es la antítesis de su tipo:

«Siempre estoy interesada en interpretar papeles contrarios al tipo. Creo que es el sueño de todo actor. Ahora mismo, mi tipo es "Janine" y "profesora". Estoy deseando salir de eso un poco.»

Teniendo en cuenta que 'Colegio Abbot' es una de las mejores comedias ahora mismo y sigue teniendo un público fiel, me da a mí que salvo que negocien el cierre, se van a quedar algo con las ganas. Salvo que decida irse y dejar los bártulos a otra persona. No sería, desde luego, la primera vez que la creadora y/o protagonista de una serie la deja. Pero esperemos que no pase.

