Esta comedia tiene puntuación perfecta y se acaba de estrenar en Disney plus. Un divertidísimo complemento a 'Colegio Abbott' que logra el sobresaliente

Sobre el papel, 'English Teacher' podría ser perfectamente el hermano mayor de 'Colegio Abbott' ('Abbott Elementary') y, la verdad es que marca varias de las casillas que chequea la creación de Quinta Brunson: es una comedia, ambientada en un centro educativo público y protagonizada por un profesor idealista que muchas veces se ve arrastrado a la tierra. También ayuda el hecho de que ambas se puedan ver en Disney+ y pertenezcan a distintos canales de la misma casa.

Claro, las diferencias están ahí: en vez de colegio estamos en un instituto y en vez de en plena Filadelfia, en un área suburbana de Austin, Texas. Este par de parámetros desplazados da, entre otras cosas, bastante más juego con el trato con los alumnos. Esto solo por poner un ejemplo. El guion se permite dar más cancha a cierto cinismo sin dejar de lado ese propósito de ser una comedia pura, de levantar el ánimo y gustar.

Dejemos aquí las comparaciones y paralelismos porque más allá de cosas por aquí y por allá, la creación de Brian Jordan Alvarez, también protagonista, brilla con luz propia y una marcada identidad en lo que este profesor de inglés gay y sus compañeros intentan guiar, motivar o, simplemente, educar a sus alumnos en un ecosistema frágil y que antepone soluciones prácticas a las idealistas, al menos si no coinciden.

Idealismo mal

En ese sentido es curioso el retrato que se hace de Evan y como se da a menudo de bruces con la realidad de que a nadie le importan sus discursos, sus charlas y sus ganas de motivar. No le importan ni a los alumnos ni a la serie. Esos "momentos de enseñanza" y de "la lección es tal", cuando aparecen (que no suelen existir), son plasmados sin nada de glamur. Son recibidos por parte de los alumnos con un "pos OK".

Si bien esto funciona muy bien, me encanta ver la cara de decepción de emisor y de impavidez del receptor, es algo que puede que no termine de convencer a los espectadores. Puede que leyendo la sinopsis uno se espere (me pasó a mí) algo más reivindicativo -no en vano la serie arranca con una madre quejándose de que Evan ha besado a su novio frente a la clase-, pero desde el principio se ve que no va a ser su estilo. Que las cosas pasan.

Esto no quiere decir que la serie no hable de temas importantes o, al menos interesantes con giros bastante cómicos. Se habla de temas de discriminación y el uso "de la carta" de ser de una minoría racial o de sexualidad; de la seguridad con las armas en un episodio en el que Evan descubre que el instituto tiene una controvertida asignatura de... bueno, de tiro ("es Texas" dicen); de los padres helicóptero; de adaptar ciertas tradiciones escolares, etc.

Pero todo esto conforman una mirada realista (o al menos todo lo que pueda parecerse a la realidad) y bastante pragmática, aplicada al día a día en el ámbito escolar. Esto y el mero hecho de ser desternillante, le da todo un sobresaliente a 'English Teacher'. En definitiva, una de las mejores comedias de estos últimos meses de 2024 y, por ende, del año.

