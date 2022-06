'Colegio Abbott': la comedia de la temporada en Estados Unidos es una estupenda serie en Disney+ sobre las dificultades de la escuela pública

De vez en cuando los fenómenos en Estados Unidos tardan en llegar a nuestras pantallas. El año pasado la crítica se enamoró (y no es para menos) de 'Hacks' y esta temporada la comedia nueva que ha destacado ha sido 'Colegio Abbott' ('Abbott Elementary'), cuya primera temporada estrena hoy al completo Disney+ después de su emisión en ABC.

Creada y protagonizada por Quinta Brunson como Janine, la ficción sigue a modo de falso documental el día a día de los profesores de un colegio público y sin recursos en Filadelfia. Janine tiene una gran vocación y celo por ofrecer una educación de calidad a sus alumnos, pero se encontrará chocando contra un sistema no demasiado interesado en invertir en ello.

Con la etiqueta de "falso documental" de lugar de trabajo, 'Colegio Abbott' se acerca en estilo más a 'Parks and Recreation' que al realismo buscado de 'The Office'. Sí, tenemos jefes que son para no creerlo, pero en el fondo nos encontramos con gente que quiere hacer bien su trabajo, que cree en ello a pesar de ser consciente del riesgo de terminar quemándose en el empleo.

Gente corriente que ama dar clase

De hecho, la comedia es muy inteligente en dos aspectos: el primero es darle una profunda humanidad a los profesores. Tienen sus rasgos increíbles y definitorios, pero no son héroes de la educación ni estamos en un 'El club de los poetas muertos': son gente que está navegando entre su vocación (si la tienen) y la realidad de ejercerla.

El segundo es acoger por completo esas fallas, ineficiencias y el caos que supone el día a día de una escuela de estas características. La cámara —se supone que están grabando en diferentes colegios mal financiados— está para captar esos momentos en los que se producen.

Además, es curiosa la mirada que la serie tiene a diversos programas educativos que van llegando a las aulas del colegio: el uso de nuevas tecnologías, clases avanzadas para alumnos "talentosos", etc. El guion no se queda en los cuatro chascarrillos, sino que se interesa por reflejar (siempre en modo cómico) lo que supone la implementación de estas iniciativas.

Una comedia que funciona desde el primer minuto

Todo esto desde un humor que funciona desde el minuto uno. 'Colegio Abbott' tiene un episodio piloto excelente y, al contrario que otras comedias que tarda en pulir el engranaje, no baja el nivel a lo largo de su temporada inaugural.

Esto no quiere decir que no se note un poco de prueba y error a la hora de trabajar con los personajes y sus tramas. Para ser una comedia que quiere hablar de temas reales y del día a día en el gremio, a veces peca de caricaturista con algunos personajes —como la directora (Janelle James)—, tardando en encontrarles el sitio apropiado en la maquinaria.

En líneas generales, 'Colegio Abbott' es una magnífica comedia con diálogos chispeantes que maneja bastante bien el equilibrio entre el humor y los momentos más tiernos que van surgiendo. Una sitcom al más puro estilo que funciona con la precisión de un reloj suizo.