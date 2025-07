La temporada 2 de 'Sandman' ha cambiado a uno de sus personajes más importantes: "Queríamos desafiar las expectativas"

Recién estrenada la segunda temporada de 'Sandman' en Netflix, falta tiempo para detenerse a enumerar todos los detalles que incorporan los nuevos episodios. Pero sí que hay uno en concreto que ha llamado la atención de los fans del universo onírico creado por Neil Gaiman.

En esta nueva tanda de capítulos se adapta uno de los momentos más esperados de la saga y uno de los volúmenes más queridos y profundos. Y como tal, merecía cierto mimo a la hora de llevarlo a la pantalla, por lo que los cocreadores David Goyer, Neil Gaiman y Allan Heinberg decidieron que esta trama tenía que ser el eje central del cierre de la serie.

Será mejor no continuar si aún no has visto los episodios de la temporada 2 o leído los cómics, porque a partir de aquí se inaugura el terreno de los spoilers.

En el corazón de esta historia está Nada, el primer amor de Sueño (Tom Sturridge), un personaje que ha sido interpretado por dos actrices diferentes. La primera fue Deborah Oyelade y la segunda Umulisa Gahiga, que nos han dejado una versión que se aleja de la representación original del cómic y que aporta algo diferente a la adaptación.

La serie muestra a Nada como miembro de una tribu que pertenece a los Primeros Pueblos y que vive en una ciudad de estilo afro-steampunk cubierta de nieve, en vez de la típica sabana africana que describían las viñetas. Un cambio estético que se ha notado especialmente en la experiencia de visionado.

David Goyer, cocreador y productor ejecutivo, ha explicado que adaptar esta historia fue todo un desafío y que a la hora de consolidar los arcos argumentales tuvieron que tomar decisiones arriesgadas para encajar en el formato televisivo y la visión contemporánea. Sin embargo, también reconoce que Netflix estuvo abierto a esa complejidad narrativa y a los cambios que fueran necesarios.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Se tomaron decisiones

En las declaraciones que recoge Variety, Goyer reconoce que fue peliagudo enfrentarse a este proyecto y que asumió la tarea como un reto. Especialmente en cuanto a esta parte concreta se refiere:

Me alegra que hayamos podido hacer una versión de Nada y de los Primeros Pueblos. Si lo piensas, la gente llevaba tiempo intentando adaptar 'Sandman', e incluso participé en una versión cinematográfica, pero se dejaron muchas cosas por hacer, y es una historia tan (y lo digo con mucho cariño) tan peliaguda.

Goyer también explicó la dificultad de consolidar tantos arcos en una temporada que debía funcionar como una conclusión final:

Hay arcos argumentales donde Sueño es el protagonista absoluto, y luego hay otras historias secundarias, y luego están los episodios individuales. Y cuando presentamos la serie dijimos: ‘Estas son características, no errores. Y esta es una serie muy difícil de resumir en una o dos frases’. Y desde Netflix dijeron: 'Genial. Es extraño. Desafía muchas narrativas convencionales. Pero vamos a intentarlo'. Así que estaba contento. Obviamente, tuvimos que tomar algunas decisiones (es un medio diferente) sobre cómo representar a estos personajes. Pero estuve de acuerdo.

Espacio para la libertad creativa

Sin embargo, a pesar de estos ajustes, Goyer aseguró también que la serie se mantiene fiel al espíritu y las escenas más emblemáticas del cómic y añadió que el estilo que vemos fue una decisión creativa para hacer que la representación de los Primeros Pueblos destacara y resultara sorprendente.

Hay muchos momentos en la serie en los que incluso se pueden ver paneles individuales que, de alguna manera, hemos recreado. Especialmente del primer episodio de la primera temporada y del primer número. Hay partes que pensamos que podríamos recrear con precisión o darles vida de forma fiel al cómic. Y en otros casos, pensamos: 'Hagamos algo diferente, hermoso y más poético, en cierto modo'.

El productor explicó que en algunos casos la intención era reproducir con exactitud el material original, pero que también intentaron ir más allá en vez de replicar cada detalle al pie de la letra, porque la obra original de Gaiman también contaba con colaboraciones artísticas muy variadas.

No creo que los Primeros Pueblos y la forma en que se representan en el cómic sea necesariamente un elemento visual esencial. Queríamos que destacara visualmente y que desafiara las expectativas. Ni siquiera recuerdo de quién fue la idea. Puede que fuera de nuestro supervisor de efectos visuales, pero sonaba genial y hermoso.

De esta manera, 'Sandman' se despedirá de la mejor forma posible, respetando hasta el final el legado del cómic y atreviéndose a la vez a innovar visual y narrativamente, ofreciendo a los fans una experiencia renovada.

Creo que es la mejor forma de decirle adiós de una manera justa con la obra en sí y teniendo en cuenta que las circunstancias y la controversia que rodea a Neil Gaiman no permitirá que se siga narrando una historia tan interesante como esta.

En Espinof | Las 27 mejores series de la historia de Netflix

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025