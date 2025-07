"Que pase eso te da un subidón". Nicholas Hoult recuerda cuando conoció a Michael Rosenbaum, el Lex Luthor de 'Smallville'

Si para muchos de mi generación probablemente el Lex Luthor televisivo de nuestra infancia fuera John Shea por 'Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman' para Nicholas Hoult, el nuevo intérprete del villano de Superman con quien se crio fue con el de 'Smallville'. Sí, con Michael Rosenbaum.

Todo un referente para el actor británico, quien reconoce haber estado en su (no tan infancia) pegado a la tele viendo las aventuras de los jóvenes Clark Kent y Lex Luthor en la serie de los 2000. Y, por tanto, fue todo un honor poder conocerle en el pódcast de Rosenbaum, Inside of You en 2024. No solo eso, sino que Rosenbaum aparecerá brevemente en la película de James Gunn.

Un encuentro de Luthor

Unos encuentros que Hoult ha recordado hablando con Entertainment Weekly. El actor asegura que se sintió totalmente arropado por su admirado predecesor:

«Sinceramente, fue tan majo y alentador y me dio una libertad, confianza y un apoyo que se sintieron realmente agradables al comienzo. Fue probablemente la primera persona al que vi hacer de Luthor cuando era niño. Así que poder interactuar y conversar con él de antemano fue realmente especial. Le agradezco eso, su tiempo, pero también su apoyo significó mucho.»

Además, con lo que se quedó fue con su consejo, lo cual le supuso todo un subidón a la hora de ponerse a trabajar como el nuevo Lex Luthor del Universo DC en cine y televisión:

«Lo más bonito que me dijo fue "Tú puedes. Diviértete". Es, curiosamente, algo alentador y maravilloso el hacer de un personaje con el que has visto a alguien hacer un trabajo brillante y el que te digan "Sí, adelante, hazlo tuyo." Que pase eso te da un subidón. Fue muy amable de su parte porque supongo es algo raro asumir un personaje que otros han interpretado. Normalmente en actuación, no hay comparaciones cuando es un personaje único, pero cuando hay diferentes interpretaciones entonces la gente va a comparar, obviamente.»

