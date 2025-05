Bryan Cranston está a tope con la vuelta de 'Malcolm' y afirma que los guionistas han vuelto a hacer de las suyas. "Por supuesto que estoy desnudo otra vez"

Bryan Cranston se ha dejado ver recientemente durante la promoción de 'La trama fenicia'. El actor es uno entre tantos dentro del excelente reparto de la última de Wes Anderson, pero hay otro papel suyo que todo el mundo tiene ahora en la cabeza: su vuelta a 'Malcolm' para el especial en Disney+ anunciado el pasado diciembre.

Si este nostálgico regreso ha llegado a ocurrir es en gran parte gracias al propio Cranston. El intérprete ha sido insistente con el proyecto desde el principio, y ha ayudado a movilizar al resto del equipo y el reparto. El resultado parece algo de lo que está muy emocionado, y en declaraciones contó que se debía a un guion que tacha tan de emocional como divertido. En una entrevista con IndieWire, también insinúa que los guionistas no se han andado con chiquitas con él.

"Me han pedido que vuelva a hacer comedia física en la serie, y me he dado cuenta: 'Oh, han pasado veinte años desde que hice eso'. Tengo ahora unas pocas restricciones extra, así que es como si me estuviera arrastrando. Por supuesto que estoy desnudo otra vez. Eso no es sorpresa en absoluto."

Esas restricciones de las que Cranston habla pueden ser una combinación entre su edad (el actor ya roza los 70), su renovado caché de Hollywood o sencillamente como parapeto para evitar perrerías que se vayan de madre. Una de las dinámicas más divertidas de la serie original ocurrieron de puertas para dentro, con los guionistas y el actor retándose mutuamente sobre lo que era o no era capaz de hacer. El pobre Cranston las pasó canutas con la comedia física, tanto que en una ocasión causó miedo en el equipo cuando se mareó tras pintarse el cuerpo entero.

Cranston se suma a una vuelta en la que todos los integrantes parecen muy emocionados. Recientemente Frankie Muniz admitió que el proyecto le había devuelto la ilusión por la interpretación tras años alejado de las cámaras, y que estaba abierto a retomar su carrera de actor.

Lo que no está claro que vaya a volver de forma definitiva es la propia serie de 'Malcolm'. El especial confirmado es de cuatro episodios que ya se han rodado, y que parece que servirá de test de hasta qué punto el público echa de menos o no la serie. En una entrevista para Deadline Eric Schrier, jefe de la división televisiva de Disney, admitió que no se cerraban a que continuase si el showrunner Linwood Boomer también lo quería.

Imagen: Frankie Muniz (IG)

