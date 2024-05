Demasiado experimental para su época: de cómo 'Malcolm' perdió su cadena original justo antes de estrenar el piloto

Es difícil ver el el legado que tiene hoy 'Malcolm' y pensar que en algún momento pudiera dudarse de su éxito. Pero lo cierto es que la querida sitom no tuvo un aterrizaje sencillo en televisión. Su tono y su estilo dejó inicialmente desconcertado a los productores, hasta el punto de que una cadena acabó deshaciéndose de ella antes de llegar a estrenar el piloto.

Durante su etapa de desarrollo era un proyecto muy difícil de vender. Todos los ejecutivos de la zona desconfiaban de su potencial, y Linwood Boomer llegó a rodar varios episodios antes de tener una cadena detrás para ayudar a visualizar lo que estaban haciendo. Pero visualizarlo no era el problema, ¿tendría audiencia esta sitcom tan extraña? Su tono ágil, sus experimentaciones monocámara (en aquel momento todas las sitcoms se grababan a varias cámaras) y su estilo narrativo hablando a cámara era demasiado disruptivo para confiar que funcionaría.

Encontrando su nicho

En algún momento, Boomer creyó encontrar un hogar para su bebé, UPN compró la serie y trabajaron con ella durante 3 o 4 meses, llegando incluso a hacer promos de la serie. UPN era una cadena que en aquel momento se asociaba a una audiencia joven y afroamericana, con éxitos como 'Girlfriends' o 'Moesha'. Varios usuarios la recuerdan como la cadena donde echaban "los dibujos guays".

La decisión de UPN de no continuar tenía que ver con demográficos, creía que no tenía la audiencia adecuada y no querían interferir en la dirección que podía tomar. Hay que aplaudir que facilitaran la transición. Gail Bergman (la productora de Regency Television que había ayudado a mover la serie desde el principio) era una fiel creyente del proyecto, y consiguió capturar el interés de Doug Herzog, quien estaba a la cabeza de Fox en aquel momento.

Resultó ser la decisión acertada. Herzog se enamoró tanto del proyecto que comenzó una campaña de marketing muy agresiva meses antes de la premiere del episodio. Para cuando se estrenó la cadena consigió la atención de 23 millones de espectadores, convirtiéndolo en la segunda premiere más vista de la historia de la cadena. Esto fue en gran medida gracias a que el Herzog tomó una decisión astuta de programación, colocando el piloto entre dos favoritas de la audiencia como eran 'Los Simpson' y 'Expediente X'.

No solo aquella premiere triunfó. La serie resultó ser un éxito instantáneo y supo mantener su público. Fox era una cadena de gran audiencia que sirvió de trampolín para una premisa poco habitual, pero que enamoró. A día de hoy, el ADN de 'Malcolm' está en todas partes, y su audaz estilo que contrastaba con la sencillez formal se puede ver en series como 'Parenthood' o 'Modern Family'.

