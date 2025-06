Antes de la genialidad que es 'Los ensayos', Nathan Fielder ya hacía auténticas locuras en este docurreality que pide a gritos aterrizar en streaming

El otro día, en uno de esos ratos muertos que surgen en lo que se espera a gente, intenté explicar a un amigo qué es 'Los ensayos' (The Rehearsal) y por qué me había fascinado. No puedo decir exactamente que fracasé en el intento pero sí que fue una misión ardua el intentar describir —de forma lo suficientemente adecuada como para que quede claro qué es— la serie de Nathan Fielder para HBO.

El caso es que a la hora de recomendarla, comencé hablando de la otra genialidad que Fielder hizo en antena: 'Nathan for You'. El docurreality de Comedy Central en el que el cómico diseñaba planes tan locos como presuntamente infalibles para ayudar a negocios en horas bajas. Una magnífica serie que es imposible de encontrar en streaming en España.

Sí que está, por ejemplo, en Paramount+ en los territorios en los que está disponible. De hecho, una de las subtramas de la temporada 2 de 'Los ensayos' giró en torno a la censura de un episodio de la serie anterior en el que Fielder lanzó una marca de abrigos consagrada a educar sobre el holocausto. Algo pedido desde Paramount+ Alemania, a los que Fielder no dudó en tachar de nazis.

Al rescate

Más allá de eso, la dinámica de 'Nathan For You' es siempre la misma: en cada episodio hay un par de negocios en apuros a los que Fielder les propone un plan loco. El cómico se dispone a ejecutarlo ante la atónita mirada del dueño y a partir de ahí surge la magia. Tanto que a veces se hacen virales ya sea en redes o en los medios (Dumb Starbucks es un ejemplo).

Si bien argumentalmente hablando no tienen demasiado que ver, temáticamente ambas series tienen mucho en común a parte del formato de (¿falso?) docurreality, de esos que superpueblan la programación televisiva de la TDT. Los planes de negocio/promocionales locos de 'Nathan For You' y las simulaciones extremas de 'Los ensayos' se cruzan más de lo que uno puede llegar a pensar.

Primero porque el humor de Fielder es comedia cringe, de la vergüenza y lo incómodo. Un género que habitualmente vira hacia la humillación del sujeto pero que aquí se subvierte de una manera interesante. El humor va casi en la dirección contraria: ver a alguien muy voluntarioso, terrible en muchos aspectos pero, en el fondo, inofensivo. Es una serie sobre la incomodidad en general y cómo vivir con ella.

Por otro lado, ya nos encontramos aquí algunos de los grandes temas que obsesionan a Nathan Fielder y con los que no tenemos clara la distinción entre autor y personaje. Siguiendo esa línea de la incomodidad, tenemos las relaciones interpersonales, el romance, la soledad, etc. Esos temas que hemos visto sobre todo en la temporada 2 de 'Los ensayos' surgen esporádicamente en según qué episodios de 'Nathan for you'.

Ahí tenemos, por ejemplo, el montaje de un 'The Bachelor' propio (The Hunk) o el final de la serie, que es toda una búsqueda de un amor perdido por parte de uno de los más característicos personajes que han salido en la serie. No solo eso, sino que también tendremos ensayos y simulaciones propias: el final de la temporada 3 tenemos a Fielder suplantando a una persona real para convertirle en todo un héroe al ejecutar una proeza.

No quiero detenerme demasiado en esto, pero la cuestión radica en que lo que hemos visto en esa genialidad llamada 'Los ensayos' tiene su claro germen en 'Nathan For You'. Una docuserie que, en definitiva, va mucho más allá de la locura y la diversión de turno, ofreciendo una mirada a la condición humana ya sea en el negocio o en el amor.

