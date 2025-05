La mayoría de actores aprenden a montar a caballo o tocar el piano para hacer una serie o película. Nathan Fielder ha aprendido a pilotar un Boeing 737

Nuevo capítulo de 'Los ensayos' y, cuando ya parecía que iba a ser un episodio algo más tranquilo y de conclusiones al terminar ya la temporada 2, Nathan Fielder ha dicho un «sujétame el cubata» en su ansia de comprender al milímetro la mentalidad del piloto y cómo funcionan las dinámicas de comunicación dentro de la cabina.

De esta manera, en el final de esta segunda temporada de la docuserie de HBO, el cómico ha decidido convertirse él mismo en piloto. No simularlo, serlo: sacarse la licencia de piloto y surcar él mismo los cielos a los mandos de un avión. Pero, en lo que parecía que se iba a quedar en avionetas y demás, Fielder da un paso más: aprender, practicar horas y horas de vuelo y poder volar aviones comerciales.

No es el primero, ni será sin duda el último, en aprender a pilotar aviones. Ahí tenemos una ristra de actores y otras celebridades que también son pilotos como Angelina Jolie, Morgan Freeman, Harrison Ford y, por supuesto, Tom Cruise, entre otros. Sin embargo, es más raro el hecho de que se saquen la licencia de piloto comercial (John Travolta es de los pocos), que posibilita el poder volar aviones grandes como por ejemplo, un Boeing 737.

Lagunas legales y aviones de segunda mano

No ha sido fácil. El cómico va contando en el final de la temporada 2 de 'Los ensayos' cómo le llevó muchos más meses y muchas más horas de vuelo de lo normal (120 horas) antes de que los instructores le diesen el aprobado y tener así la licencia. ¿Lo siguiente? Convertirse con solo 280 horas de vuelo (respecto a las 1500 habituales) en piloto de un avión comercial.

Aquí Fielder ha tirado un poco de vacíos legales: va a pilotar un Boeing 737 (de segunda mano, propio) sin estar técnicamente ligado a ninguna aerolínea, en un vuelo real y pasajeros de carne y hueso (que no son clientes, sino actores). Además, al estar él de piloto, puede colar cámaras en la cabina para que podamos ver todo lo que pasa.

Por otro lado, Fielder también esquiva una bala que podría haber tirado todo por tierra. Al rellenar el formulario que le permite hacer este tipo de vuelos, se topa con una pregunta en torno a su salud mental. Aquí sobrevuelan varias de las ideas que han ido surgiendo a lo largo de la temporada, incluyendo el hecho de que pueda tener autismo no diagnosticado y otros temas como ansiedad.

Para su sorpresa, Fielder descubre que, entre los pilotos, impera una suerte de ley del silencio, del "no lo digas", "no te hagas pruebas médicas por si acaso". Cuestiones mentales aparte, esto no impide que Fielder se suba a bordo y haga esta secuencia de riesgo que ni Tom Cruise. Tanto es así que uno está en tensión viéndolo por lo que pudiera pasar.

Por cierto, todo sale bien. Y Fielder aprovecha los minutos finales de esta temporada para mostrarnos que le ha cogido cariño a eso de volar y que se dedica a llevar aviones vacíos de un lugar a otro. Una vez más, 'Los ensayos' lo ha vuelto a hacer.

