Reencarnado en un usuario de Android. Así es el anime del estudio de 'Shingeki no Kyojin' y 'Spy x Family' que se puede ver gratis

Aunque hace años a Wit Studio parecía que la cosa le iba un poco regulinchi porque no dejaba de perder algunos de sus animes estrella, nos dejó en su momento las primeras temporadas de 'Ataque a los titanes, más recientemente algunos exitazos tremendos como 'Spy x Family' y pronto se encargará del remake de 'The One Piece'.

Ahora las tornas han cambiado, y desde el estudio de anime han lanzado una pequeña serie de cortos junto a Google Play metiéndose en el terreno isekai.

No hemos reparado en gastos

El anime de Google y Wit Studio se llama 'Google Play De Cho Muso?! Tensei Shitara Android User datta', que vendría a ser algo así como "¿Me volví super poderoso con Google Play? Reencarnado en un usuario de Android". Y bueno, es justamente eso.

La serie de cortos sigue a un gamer llamado Ando que de repente se reencarna en el mundo digital de Google Play World, en el que las habilidades para los videojuegos lo son todo y es un paraíso para los jugadores. En este nuevo mundo Ando debe ir superando diferentes eventos, pero tiene un smartphone con Android y un montón de aplicaciones para ayudarle a abrirse camino. Vamos, todo muy alineado con la marca y aprovechando al máximo los recursos de la casa.

El primer episodio se estrenó el 16 de junio en el canal de YouTube de Google Play y se puede ver de manera gratuita en la plataforma y en su cuenta de X (Twitter). Se espera que cuente con actualizaciones semanales hasta su capítulo final, que se emitirá el 21 de julio.

Daiki Yamashita, que posiblemente nos suene más como la voz de Izuku Midoriya en 'Boku no Hero Academia', dobla a Ando. Yasuhiro Akamatsu, director en 'Shingeki no Kyojin' y 'Vampire in the Garden' se ha encargado de la dirección de la serie, con el legendario Masaki Yuasa ('Devilman Crybaby') contribuyendo en el desarrollo visual del anime.

Así que aunque el anime termine siendo cortito, en Google y Wit Studio se han montado un tremendo dream team que no ha reparado en gastos, aunque sea para sacarle partido a su marca de una manera muy curiosa.

