Dura dos horas y acaba de estrenarse en Netflix: esta miniserie de anime es una revisión emotiva y cruda de los mitos vampíricos

Podemos esperar un buen aluvión de nuevas series y películas de anime en Netflix este año, ya que la plataforma de streaming parece que se ha propuesto compensar en este frente y planea sacar 40 títulos este mismo año. El goteo de estrenos ya ha ido llegando en primavera, y esta misma semana ha aterrizado en la plataforma una peculiar revisión de las historias de vampiros.

Distopias vampíricas y la búsqueda del paraíso

'Vampire in the Garden' es una de las apuestas del año de la plataforma con una miniserie original desarrollada por Wit Studio, el estudio responsable de 'Ranking of Kings' y las tres primeras temporadas de 'Shingeki no Kyojin'.

La miniserie de anime nos plantea un mundo distópico donde los humanos han tenido que refugiarse en grandes ciudades protegidas por luz artificial para poder defenderse de los vampiros, con quienes están en guerra constante. Los vampiros únicamente necesitan sangre para sobrevivir, por lo que se multiplicaron rápidamente y fueron comiendo terreno a los humanos.

La sociedad humana se ha convertido en una cultura militarista donde cada individuo cumple una función y la música y el arte están prohibidos para evitar la atención de los vampiros. En medio de esta guerra abierta, una joven llamada Momo desea poder vivir una vida diferente donde la música no sea un crimen. Cuando Momo conoce a Fine, una vampira que quiere alejarse del conflicto, ambas deciden huir juntas y buscar un lugar donde los vampiros y los humanos puedan convivir en paz.

Uno de los aspectos más fascinantes de 'Vampire in the Garden' es precisamente su revisión de los vampiros, tirando por tierra algunos de los mitos al respecto y equilibrando el retrato de seres sofisticados con monstruos deformes sedientos de sangre. El aspecto visual del anime es uno de sus puntos fuertes, con una animación al nivel espectacular al que nos tiene acostumbrado el estudio y un diseño de personajes que aunque es simple consigue innovar en varios frentes y darnos diseños muy atractivos y característicos.

Hay que ir avisando que aunque es un anime emotivo, con mucha carga emocional e incluso contemplativa, 'Vampire in the Garden' también es cruda y desgarradora, con escenas muy explícitas que no se cortan un pelo para mostrarnos el lado más oscuro del mundo donde se desarrolla.

Y es que el mundo de 'Vampire in the Garden' tiene muchísimo potencial y en parte es lo que consigue engancharte a la historia, con una distopia militarista donde el arte es un resquicio de la cultura vampira y la fantasía y la ciencia ficción encuentran un equilibrio. Es una historia que se mueve por sus personajes, y que en muchas ocasiones llega a ser incluso intimista al girar en torno a dos personajes, su relación y sus sueños.

También hay que decir que aunque 'Vampire in the Garden' arranca con mucha fuerza y un planteamiento intrigante, por desgracia termina estancándose un poco en su tramo final y perdiendo parte de esta energía para volverse mucho más caótica. Eso sí, los puntos flacos en la trama se compensan con escenas de acción y combate donde el estudio de animación pone toda la carne en el asador.

Esta serie limitada en principio cuenta con solo cinco episodios y está planteada casi como una película que ronda las dos horas, por lo que es perfecta para seguir la historia del tirón. Por ahora no hay noticias de una segunda temporada y (sin haceros spoilers), 'Vampire in the Garden' se puede quedar perfectamente así, con una resolución un tanto agridulce pero satisfactoria que no necesita ampliar más la historia.

Aunque quien sabe con Netflix, quizás nos de una sorpresa para seguir explorando el mundo y la historia de Fine y Momo, aunque sea con más miniseries limitadas.