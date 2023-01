De Wit Studio a MAPPA: por qué los animes de 'Vinland Saga' y 'Shingeki no Kyojin' cambiaron de estudio para sus nuevas temporadas

Cada vez hay más series de anime más accesibles (y también cuesta más llevarlas todas al día), con lo que el ritmo de producción es un no parar en los estudios. En muchas ocasiones un único estudio de anime termina haciéndose cargo de todo el proyecto a lo largo de varios años, como pasa con Bones y 'Boku no Hero Academia', pero a veces también nos encontramos con que una serie cambia de manos entre temporadas.

No es algo fuera de lo común, aunque parece que choca más con las series más grandes, porque... ¿por qué querría un estudio soltar la licencia de un bombazo como 'Ataque a los Titanes'?

Es una apuesta poco segura

En el caso de Wit Studio, ya son varios animes de los que se han hecho cargo en sus primeras temporadas y luego la producción de la serie ha pasado a cargo de otro estudio. El caso más famoso es 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin'), que pasó a las manos de MAPPA a partir de su cuarta temporada.

No es el único, porque este año también se ha repetido la cantinela con la segunda temporada de 'Vinland Saga' yendo también a MAPPA, y la segunda temporada de 'The Ancient Magus Bride', de la que se encarga Studio Kafka. Las situación la terminó aclarando George Wada, presidente de Wit Studio y productor en Production I.G.

"Para todos esos títulos, solo se nos contrató para una temporada. Y una vez nos llegan los resultados de las ventas de los DVD, se hace una oferta en base a eso.", explicó Wada durante la Anime NYC. "Por aquel entonces mis capacidades de dirección no eran tan buenas, y no podía añadir más temporadas al calendario de producción directamente porque tenía otras series pendientes de financiación. Y claro, los fans y las editoriales quieren que la segunda temporada salga cuanto antes, lo que lleva a que otro estudio las anime".

Así que desde cero no todos los estudios pueden comprometerse desde el principio al dineral que puede suponer producir varias temporadas hasta ver si un título concreto sale rentable o no. Y claro, en algunas ocasiones puede llegar otro estudio mientras tanto y hacerse con la licencia para empezar a desarrollar los nuevos capítulos cuanto antes. Sin embargo, Wada admite que dejar ir las series no fue del todo una mala decisión, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas series del estudio, como 'Spy x Family'.

"Creo que fue la mejor opción. Porque con el incremento de los fans globales y la cantidad de plataformas de streaming disponibles podemos tomar decisiones a largo plazo y continuar haciendo una serie", continuó el productor. "Es lo que me gustaría hacer con Wit Studio en el futuro, ahora que tenemos la base financiera para poder contratar periodos más largos.