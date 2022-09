Vuelve 'The Ancient Magus' Bride': el anime de fantasía oscura por fin confirma su temporada 2 y ya hay fecha de estreno

Hay animes que se hacen de rogar, y a pesar de la buena acogida que tuvo 'The Ancient Magus' Bride', ya han pasado varios años desde que se terminó de emitir la primera temporada. Aunque todavía tendremos que esperar un poco más. la buenísima noticia es que la segunda temporada ya está en marcha y tenemos una fecha de estreno a la vista.

Cambio de estudio, pero todo se queda en casa

El primer teaser de la nueva temporada es un poco descafeinado, aunque sí que se dejan ver algunas pequeñas escenas de lo nuevo del anime y la animación tiene una pinta estupenda. En el video del anuncio también podemos ver a Atsumi Tanezaki y Ryota Takeuchi, los actores de voz protagonistas, compartiendo lo que esperan de los nuevos capítulos.

Este anime de fantasía oscura que mezcla romance y slice of life se estrenó allá por 2017 de la mano de Wit Studio y Production I.G, quienes también desarrollaron 'Those Awaitinig a Star', una pequeña precuela de la historia principal dividida en tres partes.

Para la segunda temporada de 'The Ancient Magus' Bride' habrá un cambio de estudio y la producción pasará a manos de Studio Kafka, que ya se encargaron de las OVAs 'The Boy From the West and the Knight from the Mountain Haze' que se estrenaron el año pasado.

Todavía no hay una fecha de estreno concreta, pero sí se ha confirmado que podemos esperar la segunda temporada de 'The Ancient Magus' Bride' para abril de 2023, dentro de los estrenos de primavera. Kazuaki Terasawa, que dirigió las OVAs, se encargará de la dirección de los capítulos, que de nuevo cuentan con Aya Takaha a cargo del guión y Hirotaka Kato del diseño de personajes.

El manga de Kore Yamazaki lleva publicándose desde 2013 y ya cuenta con 17 volúmenes. La trama sigue a una adolescente llamada Chise Hatori, a quien todos sus familiares han dejado completamente de lado, por lo que decide venderse en una subasta para encontrar un nuevo hogar. Elias Ainsworth, un mago con aspecto de demonio, la compra y la convierte en su aprendiz, además de que promete que un día se casará con ella.