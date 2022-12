'Spy x Family' se ha convertido en mi serie favorita del año: el anime de espías llega al final de su temporada 1 con un cliffhanger que prepara el terreno para la misión principal de Twilight

Ya era uno de los animes más esperados del año, y 'Spy x Family' ha cumplido con las expectativas y arrasado con todo. Fue la estrella en los karaokes de Japón, ha sido durante meses la serie más vista en streaming hasta que 'Kingdom' le quitó el trono, y también se ha convertido en uno de los estrenos mejor valorados de 2022.

La primera temporada de anime arrancó en abril, y tras un pequeño hiato regresó en octubre con la segunda mitad. Todavía quedan muchas misiones secretas y demás por delante, pero Wit Studio y CloverWorks nos han dejado una temporada encantadora de la que es imposible no enamorarse.

No hay que elegir, porque lo tienes todo

Como toda buena peli de espías, 'Spy x Family' cuenta con su propio agente estrella: Twilight, quien recibe la dura misión de acercarse a Donovan Desmond, el presidente de un importante partido político de una nación enemiga. El problema viene porque Desmond es muy recluido y prácticamente solo se deja ver en público en las reuniones escolares de una prestigiosa academia donde estudian sus hijos.

Así que el plan parece simple: formar una familia ficticia e infiltrarse en la escuela. Así, Twlight asume la identidad de Loid Forger, se casa con una funcionaria llamada Yor Briar y adopta a la pequeña Anya. Lo que pasa es que Yor es una letal asesina a sueldo y Anya en realidad una telépata... y la única que conoce todos los secretos de la familia.

Durante esta primera temporada hemos tenido un equilibro muy bueno entre todas las facetas de la serie, y no es un resultado fácil de conseguir. Porque por un lado tenemos misiones secretas con regusto a película clásica de espías, cierto tono de thriller, un anime familiar de andar por casa, tensiones escolares y mucha, mucha comedia que incluso se ha metido en el terreno romántico.

'Spy x Family' lo tiene todo, y a pesar de los géneros tan diferentes con los que juega, hace malabares con ellos dándole a cada episodio unas pequeñas dosis de cada uno sin que choquen ni se amarguen mutuamente. Todos los elementos están perfectamente tejidos y vas aceptando todas estas diferentes facetas y tonos como algo normal dentro del universo de la serie.

Algo como un partido de balón prisionero se lleva la misma la carga emocional y la tensión de una misión a contrarreloj para detener un atentado, y ninguna queda por encima de otra ni se restan intensidad. Porque al final, 'Spy x Family' es una mezcla perfecta de acción, comedia y drama, estirando el chicle de cada género lo gusto y saltando a otro cuando más lo necesitamos.

Un buen mix de frutos secos

Aunque lógicamente Loid y sus misiones siguen acaparando el foco de la trama, el día a día de Anya y Yor y sus propias preocupaciones no caen por detrás. Ni la familia Forger es tan perfecta como debería serlo, no tampoco querríamos que fuesen de otra manera.

Anya no es precisamente la alumna más brillante de Eden College, pero al ver cómo se esfuerza día a día por ayudar a Loid a cumplir su misión no puedes si no querer apoyarla todo el tiempo y hasta te da orgullo de padre cuando por fin hace algo bien en la escuela.

Yor por ahora ha sido el personaje más dejado de lado, y ojalá la siguiente temporada haga más hincapié en su faceta de asesina, porque es por ahora hemos podido ver unos cuantos momentos con ella dando rienda suelta a su fuerza bruta que son para enmarcarlos. Pero aún así, poder ver cómo ha ido aclimatándose a su nueva vida y la extraña relación que han formado los tres es sin duda uno de los aspectos más bonitos de toda la serie, y lo que me ha mantenido siguiendo la serie semana a semana en Crunchyroll.

'Spy x Family' es divertidísima y con los momentos justos de intriga y acción para mantener viva la misión principal... Pero sin duda por lo que te quedas es (por muy cursi que suene) por la familia.

La dinámica familiar de Loid, Yor y Anya es insuperable, tierna y cómica a partes iguales, y también revienta muchos clichés de las familias tradicionales de muchos animes. Tanto los Forger como el reparto de personajes a los que hemos ido conociendo a través de la temporada tienen sus propios matices claros y oscuros que los convierten en personajes redondos con los que no puedes evitar encariñarte.

Sí que es cierto que esta segunda mitad de temporada ha sido un poco más floja que la primera, ya que ha tenido muchos capítulos que se sentían de relleno. Aunque ojo, relleno no hay porque está adaptando el manga al dedillo, pero al centrarse más en pequeñas historias con rollito slice of life y misiones independientes sí que hemos tenido un ritmo más calmadito para explorar el día a día de los protagonistas. Y aún así, estos capítulos no eran malos y también nos han seguido dando una calidad perfecta en cuanto a animación.

Ahora bien, si lo que os interesa es la chicha de espías, el último capítulo de la temporada nos lo deja todo bien encaminado para el siguiente paso de la Operación Strix, con Twilight cada vez más cerca de su objetivo.

El manga de Tatsuya Endo se publica en Shōnen Jump+ desde 2019 y ya cuenta con 10 volúmenes recopilatorios. Más o menos, la serie de anime se ha quedado adaptando en torno al sexto con sus 25 capítulos, con lo que si sigue a este ritmo la segunda temporada tendría material para al menos una pequeña temporada de 12 episodios.

Y luego, claro, tenemos la película original por delante que también se estrenará en 2023. Así que si estáis como yo y vais a echar de menos a los Forger, al menos nos queda la esperanza de que tenemos mucho de ellos por delante el año que viene.