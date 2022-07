'Spy x Family' es la estrella absoluta en los karaokes japoneses, ¡y por partida doble!

A pesar de que por ahora solo cuenta con 12 episodios, 'Spy x Family' se ha convertido en una de las series más populares del año. Y ya no solo hablamos a nivel de anime, si no que también ha dominado por completo los karaokes gracias a sus pegadizos temas.

Los cacahuetes triunfan

La empresa de karaoke Daiichikosho ha revelado cuáles han sido las canciones más cantadas en las salas de karaoke, específicamente en cuanto a los animes de primavera en su servicio bajo demanda. Entre el 1 de abril y el 30 de junio se estrenaron una buena ristra de animes y la empresa distribuyó 108 nuevos temas, con 'Mixed Nuts' dominando el número 1 de la lista.

El tema de opening de 'Spy x Family' está interpretado por Official Hige Dandism y ha sido escuchada más de 100 millones de veces desde que se lanzó el pasado 15 de abril. El segundo puesto de la lista ha sido 'Comedy' de Gen Hoshino, que sirve como tema de cierre para el anime.

Varios temazos de esta temporada de anime se han colado en el top 10, incluyendo 'Giri Giri', opening de la tercera temporada de 'Kaguya-Sama: Love is War', 'Haru Tsubame' de 'Love All Play', 'Hoshi ga Oyogu' de 'Summer Time Rendering' y 'Move The Soul' de 'Fanfare of Adolescence'.

'Spy x Family' regresa en octubre con la segunda mitad del anime, que constará de 13 episodios, así que hasta que vuelvan Loid, Yor y Anya tenemos tiempo de sobra para aprendernos el opening y el ending de la serie antes de que nos los cambien.