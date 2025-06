"Si quieres que te ponga dos cabezas, te las pongo". Dwayne Johnson pidió que modificaran una cosa muy específica de su figura de acción de 'Black Adam'

Aunque se suele considerar que 'Star Wars' es la primera película que sacó figuras de acción, lo cierto es que 12 años antes, en 1965, hubo otra franquicia que lanzó sus primeros juguetes al mercado: 'James Bond contra Goldfinger'. De hecho, en la caja se podía leer "Nueva figura de espía secreto. ¡Emocionante! ¡Como en la vida real! ¡Auténtica!". En esta primera colección aparecieron Goldfinger, M, James Bond (en tres trajes distintos), Largo, Odd Job, Moneypenny, Domino y Dr. No, y hoy en día aún se conservan unas cuantas en buen estado a precios no tan delirantes. ¿Se podrá decir lo mismo dentro de 60 años de las de 'Black Adam'?

Se ha puesto rockoso

Hoy en día hay figuras de acción de prácticamente cada película mainstream, aunque después vayan a estar condenadas a un cajón de saldo en cuanto pase el momento del estreno. Es el caso de 'Black Adam', de la que aparecieron varias figuras hechas por McFarlane Toys (la empresa del mítico autor Todd McFarlane), que hoy pueden ser vuestras por entre 15 y 50 euros, según donde mires.

La cosa es que Johnson no estuvo de acuerdo del todo con la figura, tal y como reconoció el propio McFarlane en Popverse: "Tuvimos que conseguir la aprobación de 'Black Adam', y el único comentario de Dwayne Johnson, en el que creo que tenía razón, fue, '¿Puedes hacerme más musculoso?'". Y vaya que si podía.

Parece una tontería, pero tenía razón, porque creo que todos en nuestra cabeza tenemos una versión romantizada de mucha gente, y el traje en sí no estaba mostrando sus músculos. Fuimos muy precisos con él, pero no estaba mostrándolo todo, así que quiso que trabajáramos en ello un poco más. Nos tomamos un poco de licencia artística, pero creo que fue la opción correcta.

Por otro lado, no es que McFarlane fuera a sufrir por algo así: "Deja que te diga que incluso aunque no esté de acuerdo, el cliente siempre tiene la razón. Oye, si quieres que te ponga dos cabezas, te las pongo. Lo que necesites para conseguir que firmes el contrato". No me digáis que no podría ser una trama de la temporada 2 de 'The Studio'.

