Ha habido muchas muertes en 'Anatomía de Grey', pero solo una que hizo llorar a su showrunner

Siendo una serie de hospital, la labor de los personajes de 'Anatomía de Grey' es salvar vidas, por eso es más doloroso cuando no pueden hacerlo. En toda su trayectoria son muchos los personajes que han fallecido, tanto principales como secundarios. Para Shonda Rhimes, creadora de la serie, solo hay una muerte que la hizo llorar.

Fue en una conversación con Entertainment Weekly cuando la showrunner se sinceró sobre la muerte de Denny. Interpretado por Jeffrey Dean Morgan, fue uno de los pocos casos donde tenían planteado el funesto destino del personaje desde el principio. Pero eso no lo hizo más fácil.

No creo que pueda superar nunca haber matado a Denny. Lloré cuando murió. Literalmente, lloré cuando lo grababan. No podía estar en el set. Lloré de antemano. Sabía que era la historia, y era una de las primeras que teníamos en la pizarra, a principio de temporada, 'vamos a conocer a este hombre que muere joven'

Y al final de la temporada teníamos en la pizarra: 'El hombre que se muere joven se muere'. Y nos quedamos convencidos, 'eso es lo que vamos a hacer'. Y cuando llega el momento y ocurre, me quedé cómo. 'Oh, dios mío, va a ocurrir'. Porque me encantaba su relación con Izzie. Pensé que era genial."

Rhimes no está sola en ello. Hubo una legión de fans que lloró su pérdida y que también la sienten como la más dolorosa de la serie. Lástima que no sirvió como ejemplo de que cortar las cosas pronto es más efectivo, porque de algún modo encontraron una forma de traer al personaje de vuelta. La muerte más dolorosa también sirvió como el punto de inflexión de una de las tramas más bizarras de toda la serie.

Denny se despedía en el final de la segunda temporada, habiendo pasado 10 episodios de la serie. Entre la tercera y la quinta temporada, Denny volvía hasta en 13 episodios para complicar el luto de Izzie. Vaya, que se pasó más tiempo en la serie como fantasma o alucinación de Izzie que vivo, con tramas surrealistas que incluyeron la grabación de una escena de sexo fantasmal que a los propios actores les pareció rarísima.

