Ellen Pompeo no maquilla el motivo de su retorno a 'Anatomía de Grey'. "Si me fuera, todos ganarían dinero con mi trabajo menos yo"

Tras la temporada 19 de 'Anatomía de Grey', en 2023, Ellen Pompeo dijo adiós a su personaje estrella y se despidió de los espectadores, prometiendo volver de visita de vez en cuando por el hospital. Y tiene un extraño concepto de "de vez en cuando": en la temporada 20 apareció en la mitad de los episodios y en la 21 parece que volverá a salir en los mismos. Y la pregunta en la cabeza de todos los fans es la misma: ¿Pero Meredith Grey no se marchaba? ¿Por qué el paripé? Bueno, la actriz se ha dado cuenta de que hay un refrán español que encapsula todo lo que siente por su personaje: poderoso caballero es Don Dinero.

El hospital que va por lo privado

Ahora, en una entrevista en El País ha dejado claro que no tiene ningún interés en irse del todo de 'Anatomía de Grey': “No tendría sentido emocional y financieramente. En 2024, la serie tuvo más de 1.000 millones de reproducciones. Más de 1.000 millones de reproducciones". Dicho de otra manera: por más series y películas que haga, la mansión la va a seguir pagando esta serie. No compensa marcharse.

Las compañías a las que pertenece y que la difunden hacen un montón de dinero con ella y con nuestra imagen, nuestras voces y nuestras caras. Si me alejara de la serie completamente, todo el mundo ganaría dinero con mi duro trabajo de 20 años y yo no recibiría nada. No tiene sentido que todo el mundo se beneficie de mi trabajo menos yo. Y, emocionalmente, la serie significa mucho para mucha gente. Quiero tener una actitud de gratitud hacia la serie.

También influye que, desde 2005 hasta ahora, todos sus papeles (excepto el de la nueva serie 'Una buena familia americana', que acaba de estrenar) han sido... Meredith Grey. Dicho de otra manera: lleva 20 años interpretando al mismo personaje, la gente la ha asociado y está -por mucho que odie la palabra, como todos los actores- encasillada. Eso sí, hay un giro inesperado en todo esto, y es que a ella realmente lo de actuar le apetece lo justo.

Ellen Pompeo está en un cruce de caminos: su productora no termina de tirar (a pesar de que anunció que había vendido varios proyectos al principio, todos quedaron en nada), y aunque ella quiere dedicarse a hacer cosas tras las cámaras, Hollywood solo quiere verla en un sitio: el mismo en el que ha estado durante dos décadas. Por eso su despedida ha durado tan poco y ha sido, en el fondo, tan absurda. Al final, la actriz se ha dado cuenta de que hay que pagar las facturas y su vida como creativa no está dando los frutos que esperaba. Que no os extrañe que en la temporada que viene vuelva del todo como protagonista absoluta de la serie, y siga allí hasta que su productora consiga un éxito real: de algo hay que vivir cuando todo lo demás falla.

