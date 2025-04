Esta miniserie está basada en un insólito caso real. La protagoniza Ellen Pompeo y acaba de aterrizar en Disney plus

Ha llegado a estos lares bastante antes de lo esperado (de hecho se comentaba inicialmente que llegaría en mayo) pero desde Disney+ no han querido perder tanto tiempo y que podamos ver ya 'Una buena familia americana' (Good American Family), una miniserie protagonizada por Ellen Pompeo (Anatomía de Grey) y que está basada en un insólito caso real.

Creada por Katie Robbins para Hulu, este drama nos lleva a la historia de una familia que se encuentra con la oportunidad de adoptar a una niña nacida en ucrania con enanismo. Pronto, tras varios ataques de rabia y problemas de comportamiento, la madre empezará a sospechar que en realidad es mucho más mayor de lo que le han contado.

No quiero adentrarme mucho pero si conocéis el caso real de Natalia Grace ya sabréis por donde van a ir los tiros, ya que el caso fue bastante famoso hace unos cuantos años. De hecho, hacer relativamente poco supimos cómo había terminado el proceso judicial con el que arranca la serie.

Adopción fatal

En cierta medida, Robbins y su compañera Sarah Sutherland ponen el foco en el punto de vista de la madre, Kristine, que empieza a tener un poco de paranoia tanto por el comportamiento de Natalia (Imogen Faith Reid) como las irregularidades que hubo en el proceso de adopción.

Pero también el guion arroja una gran sombra de duda en torno a la figura de la niña, mostrándola no solo como propensa a las rabietas sino también como medianamente manipuladora. Al otro lado del campo de juego, un marido que no termina de ver a Natalia como algo que no sea una niña que ha sufrido bastante.

Para mí, el gran problema de 'Una buena familia americana' radica en su tendencia al melodrama, dando una sensación de cierta afectación exagerada, histriónico incluso, de los personajes. Eso diluye un tanto la complejidad que la serie quiere tener en lo que decide abordar temas tan amplios como la culpa, la paternidad y la apariencia que queremos dar cara a los demás (Kristine se presenta como salvadora de infantes).

Afrontar casos como estos en lo audiovisual es francamente difícil ya que, tan contaminados como hemos estado habitualmente de que estas situaciones domésticas basadas en hechos reales sean carne de telefilme de tarde, a veces se quedan en ese tono. Y creo que con 'Una buena familia americana' no han logrado salir del todo de ahí.

