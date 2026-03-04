"Es una obra maestra". Leonardo DiCaprio tiene claro que esta comedia de acción de los 80 es una maravilla indiscutible

Leonardo DiCaprio ya ganó su ansiado Óscar por 'El renacido', pero actualmente vuelve a ser candidato a la preciada estatuilla por 'Una batalla tras otra', una de las mejores comedias de acción de todos los tiempos. Por ello, tiene su lógica que durante la campaña promocional quisiera reivindicar 'Huida a medianoche' con una gran alabanza.

"Huida a medianoche lo tiene todo"

Dirigida por Martin Brest, 'Huida a medianoche' cuenta la historia de Jack Walsh (Robert De Niro), un expolicía que ahora se ha convertido en cazarrecompensas. Un día recibe una oferta aparente sencilla que se complicará hasta límite inimaginables: encontrar a un contable (Charles Grodin) que ha estafado a la mafia.

Es una entrevista concedida a Esquire donde DiCaprio charla sobre 'Huida a medianoche' con Paul Thomas Anderson, quien la ha revisado en multitud de ocasiones y lleva enamorado de ella desde su estreno en 1988: "Llevo soñando con hacer una película tan divertida desde que la vi por primera vez". Por su parte, el actor se muestra contundente en su valoración: "Es una obra maestra".

El cineasta reflexiona entonces sobre la importancia de la película diciendo que "en general no dejamos que nuestras películas de acción se mezclen con nuestras historias más dramáticas, como si no fuera posible tener buenas actuaciones y a alguien conduciendo un coche o disparando un arma. Pero 'Huida a medianoche' lo tiene todo".

Es entonces cuando el también protagonista de títulos como 'Titanic' o 'Infiltrados' desvela que "hace poco hablaba de esa película, y un comediante muy famoso me dijo: «Puede que sea la mejor comedia de dos hombres jamás hecha. Es brillante». Cuando mi padre me contaba lo que es la actuación, me llevó al cine en Burbank a ver 'Huida a medianoche'. Me dijo: ¿Quieres ser actor, hijo? Ese tipo de ahí, eso es actuar".

