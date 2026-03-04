Si siempre quisiste buscar el One Piece, ahora puedes hacerlo: el gran secreto de Eiichiro Oda se encuentra en el fondo del océano

¿Mi tesoro? ¡Lo dejé todo allí, buscadlo si queréis! ¡Y ojalá se le atragante al rufián que lo encuentre! Así nos metíamos en su día en la búsqueda del One Piece con la llamada a la aventura que se marcó el Rey de los Piratas el día de su ejecución.

Ahora Eiichiro Oda ha tomado notas, y si queremos descubrir el final de 'One Piece' antes de que se publique, no tenemos más que lanzarnos a encontrarlo.

Actualización: No podía ser de otra manera, y ya hay fans localizando este particular One Piece

¿A toda vela?

'One Piece' ya lleva camino de 30 años en publicación y estos días ha celebrado un hito tremendo para el manga: ha conseguido más de 600 millones de copias en circulación. Es una cita impresionante que hace que Luffy se mida cara a cara con Superman y algunos de los mayore superventas de la historia del comic, y en la editorial Shueisha lo han celebrado de una manera un poco peculiar.

A pesar de las promesas de Oda de que el final de 'One Piece' está cerca, sabemos lo que le gusta enrollarse y ya vamos mentalizados de que la cosa va para largo. Pero lo cierto es que ahora Oda ha dejado por escrito por primera vez en la historia qué es el One Piece y cuál es el futuro de Monkey D: Luffy.

Después de revelar este gran secreto, Oda lo ha guardado en un cofre bajo llave y el tesoro es insertado en otro armatoste especial. Este mecanismo ha sido llevado a algún lugar sin especificar de los océanos y ha sido lanzado al agua, donde ha alcanzado la profundidad de 651 metros.

Y es que el final de 'One Piece', a pesar de que estamos en la última saga del manga, la historia sigue alargándose y nadie sabe muy bien cuánto más va a durar. Sí que es cierto que Oda ya ha ido revelando varios bombazos tremendos capítulo tras capítulo, pero aún se está guardando la tralla que todos queremos descubrir.

Es una búsqueda complicada. Pero, como no podía ser de otra manera, los fans del manga y el anime ya se han lanzado a ello y hay quien declara haber localizado este "One Piece" tras solo trece horas. Basándose en las imágenes de la costa y del barco que se ve en el video, algunos fans teorizan que el cofre se encuentra en aguas japonesas.

Se ha analizado la posición del sol, el ángulo del atardecer y la línea de la costa, además de la profundidad en la que supuestamente se lanzó el mecanismo. Así que con varias pistas entre manos un fan apuesta a que se encuentra en la bahía de Suruga, en Shizouka, cerca de Tokio. Aunque claro, tampoco hay que descartar que el video en sí sea falso y se trate tan solo de un stunt publicitario.

Ahora que vamos teniendo más clara su localización, habrá que ver si alguien se lanza a las profundidades a intentar encontrar el One Piece. Mientras tanto, hasta que el momento llegue el momento de revelarlo en las viñetas, la verdad está oculta en el fondo del mar.

En Espinof | Eiichiro Oda quería acabar 'One Piece' en tal solo 5 años, pero entonces llegaron los Shichibukai y reventaron el manga desde dentro

En Espinof | En Espinof | 'Witch Hat Atelier', 'Frieren', 'Ghost in the Shell' y más. Las series de anime más esperadas de 2026 que estamos deseando ver