Estrenos (4 de marzo). 161 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Marzo parece que nos está activando un poco a todos y hacía tiempo que no vería una cifra tan magnánima en los estrenos semanales de streaming. Es hora de repasar la lista y nos encontramos con 161 series, películas y documentales nuevos que llegan a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max, SkyShowtime y Disney+.
'Los dinosaurios'
Steven Spielberg regresa al mundo de los dinosaurios, esta vez como productor ejecutivo de una miniserie documental de Netflix. Morgan Freeman narra el auge y la caída de los dinosaurios a lo largo de cientos de millones de años.
- Estreno el viernes en Netflix
'El joven Sherlock'
Otro regreso es el de Guy Ritchie al mundo de Sherlock Holmes. En esta ocasión se pone tras las cámaras de una serie que nos lleva por los años más mozalbete del perspicaz detective.
- Estreno el miércoles en Prime Video
Netflix
- Al sur de Granada (viernes)
- El ambigú (miércoles)
- Una amistad, un asesinato (jueves)
- El asesino de TikTok (viernes)
- Beastars [N] (sábado)
- A Civil Action (Acción civil) (viernes)
- Cosas que hacen que la vida valga la pena (viernes)
- Crimen ferpecto (viernes)
- Los dinosaurios (viernes)
- Everwood (miércoles)
- Girl From Nowhere [N] (sábado)
- Harry Styles. Una noche en Mánchester (domingo)
- Hola clase (viernes)
- Isi Disi. Amor a lo bestia (viernes)
- La luz que aún nos guía (viernes)
- Máquina de guerra (viernes)
- Novio a la carta (viernes)
- Parque Lezama (viernes)
- Los perdonados (domingos)
- Rob Peace (jueves)
- Suburbanos 3 (miércoles)
- Terapia para dos (miércoles)
- La tregua (miércoles)
- La tribu de los Brady (viernes)
- Vigilados. Person of Interest (miércoles)
- Vladimir (jueves)
Prime Video
- El joven Sherlock (miércoles)
- El quarterback y yo (jueves)
Disney+
- Anatomía de Grey T6 parte 2 (jueves)
- Los elefantes fantasma de Angola (domingo)
HBO Max
- El infierno de las mujeres (viernes)
- Mad Max: Salavajes de la autopista (domingo)
- Mad Max 2: El guerrero de la carretera (domingo)
- Mad Max 3: Más allá de la cúpula del trueno (domingo)
- Reversión (sábado)
- Sexo en Nueva York: La película (jueves)
- Sexo en Nueva York 2 (jueves)
Movistar Plus+
- Del cielo al infierno (jueves)
- Desmitificando la menopausa (sábado)
- Karate Kid: Legends (viernes)
- Mirada asesina (miércoles)
- Ni una menos (viernes)
- Outlander T8 (sábado)
- El reino nabateo (jueves)
- Subsuelo (domingo)
- Urchin (sábado)
Filmin
Todos el viernes, salvo especificado lo contrario
- Las aventuras del barón Münchausen
- 1941
- 78 días
- A sangre fría
- Acosado
- Agnes de Dios
- Al filo de la sospecha
- Algo para recordar
- All That Jazz
- Anatomía de un asesinato
- Los ángeles de Charlie
- Annie
- Anonymous
- Ausencia de malicia
- Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio
- Los baños turcos
- Bienvenidos a Zombieland
- La boda de Rachel
- Bottle Rocket
- Buenos días, tristeza
- Burlesque
- Caballero sin espada
- California Suite
- La carta final
- Cita a ciegas
- El coleccionista
- Corazones de hierro
- De aquí a la eternidad
- El demonio vestido de azul
- Descubriendo a Forrester
- District 9
- Doble cuerpo
- Ejecutivo agresivo
- En la línea de fuego
- En un lugar del corazón
- Erin Brockovich
- La fábrica de nada
- El fanático
- Fantasmas de Marte
- Fat City, ciudad dorada
- Feel the Beat (jueves)
- El fin del romance
- Funny Girl
- Funny Lady
- Gattaca
- Gloria
- Los golpes de la vida
- El gran halcón
- Hardcore, un mundo oculto
- The History Boys
- La huella
- Jardines de piedra
- Jerry Maguire
- Julie y Julia
- El juramento
- Justicia para todos
- Kramer contra Kramer
- Lads
- Leer Lolita en Teherán
- La ley del silencio
- Los fantasmas de Ismael
- Magnolias de acero
- Maridos
- Maridos y mujeres
- Memorias de una Geisha
- MIB: Hombres de negro
- Moneyball
- Mongol
- Moon
- Mr. Nobody contra Putin
- Mujercitas
- Nancy (domingo)
- Noche de miedo
- Noches de sol
- Nosotros
- Nunca canté para mi padre
- Óliver
- Perros de paja
- Philadelphia
- Posesión infernal
- Postales desde el filo
- La prometida
- Reencuentro
- Rent
- El rey pescador
- Robin y Marian
- Rumores y mentiras
- Sandra
- El sastre de Panamá
- Sexo, mentiras y cintas de vídeo
- Shampoo
- El síndrome de China
- La sombra del actor
- La sombra del testigo
- La sonrisa de la Mona Lisa
- Sospechoso
- St. Elmo, punto de encuentro
- Stuart Little
- Sucedió una noche
- Tal como éramos
- Teleñecos conquistan Manhattan
- This is Spinal Tap
- Tiempos de gloria
- Tootsie
- Trainspotting
- La última película
- El último deber
- Urchin
- Vanina Vanini
- Velvet Goldmine
- Voces ocultas
- Western
SkyShowtime
- Edyta Górniak (jueves)
- El último tiroteo (viernes)
Apple TV
- Furtivo (miércoles)
