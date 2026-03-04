Estrenos (4 de marzo). 161 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Marzo parece que nos está activando un poco a todos y hacía tiempo que no vería una cifra tan magnánima en los estrenos semanales de streaming. Es hora de repasar la lista y nos encontramos con 161 series, películas y documentales nuevos que llegan a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max, SkyShowtime y Disney+.

'Los dinosaurios'

Steven Spielberg regresa al mundo de los dinosaurios, esta vez como productor ejecutivo de una miniserie documental de Netflix. Morgan Freeman narra el auge y la caída de los dinosaurios a lo largo de cientos de millones de años.

Estreno el viernes en Netflix

'El joven Sherlock'

Otro regreso es el de Guy Ritchie al mundo de Sherlock Holmes. En esta ocasión se pone tras las cámaras de una serie que nos lleva por los años más mozalbete del perspicaz detective.

Estreno el miércoles en Prime Video

Netflix

Al sur de Granada (viernes)

El ambigú (miércoles)

Una amistad, un asesinato (jueves)

El asesino de TikTok (viernes)

Beastars [N] (sábado)

A Civil Action (Acción civil) (viernes)

Cosas que hacen que la vida valga la pena (viernes)

Crimen ferpecto (viernes)

Los dinosaurios (viernes)

Everwood (miércoles)

Girl From Nowhere [N] (sábado)

Harry Styles. Una noche en Mánchester (domingo)

Hola clase (viernes)

Isi Disi. Amor a lo bestia (viernes)

La luz que aún nos guía (viernes)

Máquina de guerra (viernes)

Novio a la carta (viernes)

Parque Lezama (viernes)

Los perdonados (domingos)

Rob Peace (jueves)

Suburbanos 3 (miércoles)

Terapia para dos (miércoles)

La tregua (miércoles)

La tribu de los Brady (viernes)

Vigilados. Person of Interest (miércoles)

Vladimir (jueves)

Prime Video

El joven Sherlock (miércoles)

El quarterback y yo (jueves)

Disney+

Anatomía de Grey T6 parte 2 (jueves)

Los elefantes fantasma de Angola (domingo)

HBO Max

El infierno de las mujeres (viernes)

Mad Max: Salavajes de la autopista (domingo)

Mad Max 2: El guerrero de la carretera (domingo)

Mad Max 3: Más allá de la cúpula del trueno (domingo)

Reversión (sábado)

Sexo en Nueva York: La película (jueves)

Sexo en Nueva York 2 (jueves)

Movistar Plus+

Del cielo al infierno (jueves)

Desmitificando la menopausa (sábado)

Karate Kid: Legends (viernes)

Mirada asesina (miércoles)

Ni una menos (viernes)

Outlander T8 (sábado)

El reino nabateo (jueves)

Subsuelo (domingo)

Urchin (sábado)

Filmin

Todos el viernes, salvo especificado lo contrario

Las aventuras del barón Münchausen

1941

78 días

A sangre fría

Acosado

Agnes de Dios

Al filo de la sospecha

Algo para recordar

All That Jazz

Anatomía de un asesinato

Los ángeles de Charlie

Annie

Anonymous

Ausencia de malicia

Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio

Los baños turcos

Bienvenidos a Zombieland

La boda de Rachel

Bottle Rocket

Buenos días, tristeza

Burlesque

Caballero sin espada

California Suite

La carta final

Cita a ciegas

El coleccionista

Corazones de hierro

De aquí a la eternidad

El demonio vestido de azul

Descubriendo a Forrester

District 9

Doble cuerpo

Ejecutivo agresivo

En la línea de fuego

En un lugar del corazón

Erin Brockovich

La fábrica de nada

El fanático

Fantasmas de Marte

Fat City, ciudad dorada

Feel the Beat (jueves)

El fin del romance

Funny Girl

Funny Lady

Gattaca

Gloria

Los golpes de la vida

El gran halcón

Hardcore, un mundo oculto

The History Boys

La huella

Jardines de piedra

Jerry Maguire

Julie y Julia

El juramento

Justicia para todos

Kramer contra Kramer

Lads

Leer Lolita en Teherán

La ley del silencio

Los fantasmas de Ismael

Magnolias de acero

Maridos

Maridos y mujeres

Memorias de una Geisha

MIB: Hombres de negro

Moneyball

Mongol

Moon

Mr. Nobody contra Putin

Mujercitas

Nancy (domingo)

Noche de miedo

Noches de sol

Nosotros

Nunca canté para mi padre

Óliver

Perros de paja

Philadelphia

Posesión infernal

Postales desde el filo

La prometida

Reencuentro

Rent

El rey pescador

Robin y Marian

Rumores y mentiras

Sandra

El sastre de Panamá

Sexo, mentiras y cintas de vídeo

Shampoo

El síndrome de China

La sombra del actor

La sombra del testigo

La sonrisa de la Mona Lisa

Sospechoso

St. Elmo, punto de encuentro

Stuart Little

Sucedió una noche

Tal como éramos

Teleñecos conquistan Manhattan

This is Spinal Tap

Tiempos de gloria

Tootsie

Trainspotting

La última película

El último deber

Urchin

Vanina Vanini

Velvet Goldmine

Voces ocultas

Western

SkyShowtime

Edyta Górniak (jueves)

El último tiroteo (viernes)

Apple TV

Furtivo (miércoles)

