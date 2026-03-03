La temporada 4 de 'Los Bridgerton' nos dejó varios guiños a la mejor historia de amor de la serie de Netflix, aunque uno de sus protagonistas lleva años sin aparecer

Ya nos hemos despedido de la cuarta temporada de 'Los Bridgerton', y Sophie y Benedict rápidamente se han ganado a pulso el puesto entre las mejores parejas de la serie. Aunque hay una que tanto los creadores de 'Los Bridgerton' como los fans siguen teniendo muy presente, y eso que lleva años sin aparecer formalmente: la reina Carlota y el rey Jorge.

Una sombra que no nos deja

Ya en las primeras temporadas de 'Los Bridgerton' tuvimos varios pequeños vistazos a la complicada relación de los reyes. La serie de Netflix se enmarca en el periodo de la Regencia británica, en la que el rey Jorge III seguía vivo pero no podía desempeñar sus labores como monarca por una enfermedad.

La locura del rey es famosa, y en 'Los Bridgerton' nos mostraron de primera mano que la reina no lleva demasiado bien la situación con su marido. Pero si teníamos dudas sobre Jorge y Carlota, el spin-off 'La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton' nos mostró la que, en mi opinión, es la relación más sólida y emotiva de todas las que hemos visto hasta ahora.

A pesar de que el matrimonio arranca con el pie izquierdo, el amor entre los dos se convierte en uno de esos romances que hacen historia. Y a pesar de los años que llevan viviendo separados, la serie principal de 'Los Bridgerton' no nos deja olvidar nunca que Carlota sigue teniendo muy presente a Jorge.

El mayor guiño lo tenemos en el episodio final de la cuarta temporada, en el baile que la reina organiza para despedir a Lady Danbury. En él, la reina luce sus galas más extravagantes y un vestido lleno de pinturas, incluyendo un retrato real del verdadero Jorge III.

No es la única referencia a Jorge, que técnicamente lleva bastante sin aparecer en 'Los Bridgerton' pero continúa siendo una sombra muy presente. Los perros de la reina son Pomeranians, igual que el que le regaló su marido cuando se acababan de casar, con lo que parece que ha continuado criado perros de esta raza por tradición.

Lo que es más, uno de estos perros se llama "Mercurio", en honor al planeta. En el spin-off 'La reina Carlota', Jorge es un astrónomo apasionado, y su obsesión con el planeta Venus se convierte en un símbolo de su amor por Carlota y también de la degeneración de su enfermedad.

En la vida real, la reina tuvo unos perros llamados Mercurio y Febe, como el satélite de Saturno, así que quizás ambos monarcas compartían algo de amor por las estrellas.

También tuvimos una referencia a Jorge en la primera mitad de la temporada, durante el baile de máscaras, con la intrincada peluca de la reina Carlota. Se trata de una jaula formada por estrellas que encierra una corona, haciendo referencia al encierro de su marido, quien ama profundamente el cosmos.

Habrá que ver cómo se desarrollan las siguientes temporadas de 'Los Bridgerton' y qué tal lleva Carlota la ausencia de Lady Danbury. Aunque por ahora no nos dejan olvidarnos de la presencia del rey a pesar de que no salga demasiado, empezando por la propia reina.

