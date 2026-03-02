"Deberías haberlo ganado tú, no yo". John Wayne creía que este legendario actor se merecía el Óscar más que él

John Wayne solamente ganó un Óscar a lo largo de su carrera. Muchos recordarán que El Duque se hizo con la preciada estatuilla gracias a su inolvidable interpretación en 'Valor de ley', pero lo cierto es que esa misma noche reconoció que la estatuilla debería haber sido para Richard Burton, uno de sus rivales ese día.

Recordemos que Burton está considerado uno de los mayores perdedores de la historia de los Óscar. Hasta en siete ocasiones llegó a ser candidato el protagonista de 'El espía que surgió del frío', pero siempre salió derrotado. En el caso que nos ocupa era aspirante por 'Ana de los mil días', pero tuvo que quedarse otra vez sentado en su butaca aplaudiendo al vencedor.

La confesión de John Wayne a Richard Burton

Escena de 'Valor de ley'

Es cierto que también hubo un poco de justicia en el hecho de que Wayne ganase el premio, pero también que se trataba solamente de su segunda nominación como actor -también lo había sido como productor de 'El Alamo'-, ya que la Academia de Hollywood nunca había mostrado especial interés en sus dotes interpretativas.

El propio Wayne bromeó al recoger la estatuilla, primero al susurrar "la suerte del principiante" a Barbra Streisand y luego al decir que "de haberlo sabido, me habría puesto ese parque en el ojo hace 35 años". Luego dio un sentido agradecimiento a la Academia, pero lo que realmente nos interesa sucedió poco después, más concretamente en la celebración posterior a la gala que tuvo lugar en el Beverly Hills Hotel.

Tal y como se recoge en el libro 'John Wayne: The Life and Legend', El Duque no dudó en consolar a Richard Burton al decirle "Hijo de puta, deberías haberlo ganado tú, no yo". Seguro que las copas que se había tomado ya ayudaron a soltarle un poco la lengua, pero también que su colega le agradeció el gesto.

Richard Burton en 'Ana de los mil días'

Esa fue la sexta derrota de Burton, quien varios años después volvió a ser aspirante por séptima y última vez por su trabajo en 'Equus'. En esa ocasión la estatuilla se la quedó Richard Dreyfuss por su interpretación en 'La chica del adiós'. Burton todavía estrenó unas pocas películas más antes de su muerte en 1984, pero el Óscar siempre fue su gran cuenta pendiente.

Si os habéis quedado con ganas de saber si realmente Burton se lo merecía más, tenéis disponible 'Ana de los mil días' en streaming a través de Filmin. Por su parte, 'Valor de ley' la encontraréis en SkyShowtime.

En Espinof | Hace 70 años John Wayne fue chantajeado para que hiciera esta película de aventuras: "O la protagonizas tú o yo me voy"

En Espinof | El mejor western de la historia según José Luis Garci es de John Wayne: "La película con la que me siento más identificado, contiene todo"